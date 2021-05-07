因為新冠病毒肆虐，一些民主國家一度陷於困境，近期印度更處於深度危機之中，由此引發中共媒體與網絡上的小粉紅們對專制政權的肯定與讚美，而對民主制度極盡嘲諷與詆毀，中共官方一些言論甚至超出了人性底線。中共政法委的官方微博將印度人火葬親人的圖片，與中國航天火箭點火發射的圖片放在一起加以評論，以顯示專制政權的強大，民主制度無法解決疫難困境。

如果對比中國與台灣，完全可以看到，同一文化傳統背景下，民主台灣的防疫績效更高，而且沒有因政治高壓的方式，像中國大陸那樣出現人道災難與次生災難。印度現在災難性的現狀，直接原因是病毒變異，可以視同洪水氾濫一樣的自然災難，這是人類的無力。如果要追究印度疫難之源的話，正是中國的制度「生產」出病毒，並向全球擴散。印度的民主制度優越性體現在，變異的病毒疫情不可能被政府隱瞞，因為媒體自由獨立。

一黨專制是意識形態中的一種病毒。共產思想一旦侵蝕一個國族肌體，正常的細胞被病毒細胞變異，並對專制政體產生精神性依賴。對新冠疫情，專制政權可以說是制度性的製毒、隱瞞與擴散。李文亮醫生的「吹哨」是一次「意外」，所以予以拘傳警告，而對獨立調查的媒體人張展則判以重刑。

再說制度性擴散。當局在國內封鎖城市流動，而國際航班卻正常飛行，讓病毒傳播到世界各地。既沒有在源頭上追查、控制，又沒有在傳播源發地進行有效控制，世界上只有專制政權才會如此不負責於世界。

專制治下，一方面極有效率：能在一夜之間對可能是傳播源的海鮮市場進行查封，銷毀全部產品，甚至將業主的賬本一併銷毀，另一方面卻不顧市民大面積染疫的風險，在1月18日中國傳統農曆小年，繼續讓百步亭社區曾舉辦萬家宴，而此時的軍事單位卻開始內部發函防備不明病毒的傳播。

疫情肆虐之時，當局沒有力量來保護公民合法權益，卻敢於突破人倫道德底線，一些家庭成員染疫之後，孩子得不到救助，戶戶禁閉導致生活物資嚴重匱乏，次生的人道災難大面積出現也被掩蓋。

包辦婚姻對國與家有一萬種好處，但沒有人願意犧牲個人的戀愛自由。100年來，中國人在家庭中體現平等、自由，知行基本合一，但在國家制度上，許多人卻認為黨國包辦政治與經濟，可以使國家強大，所以個人權益可以被犧牲。國家主義背後，其實是利己主義，因為這些愛國者們在這種體制中分享了紅利，沒有分享利益的愛國者也被宣傳機器長期洗腦。

沒有人懷疑這樣的判斷：通過科學研發出來的疫苗是解決新冠病毒的解藥，為甚麼符合世衞組織標準的疫苗率先由民主國家研發出來，而非專制國家研發出來？因為民主憲政法治的國家保障了資本主義經濟的運行，也保障公民的各項自由權，非專制國家是靠綜合軟實力與硬實力，才研發出病毒的解藥。

更為重要的是，民主國家在應對疫情危機時，沒有通過侵犯人權、高壓維穩的方式，產生人道災難與次生災難，而這些災難卻廣泛出現在中國武漢等城市與鄉村，在歐美國家，不時能看到針對管制的政府令進行示威抗議的活動，疫情嚴重時這類抗議不符合規定，但公民仍然擁有憲法賦予的示威權。

中國醫院服務政治特權

民主的細節體現在更多的方面，我所在的美國洛杉磯即便在疫情最嚴重的時間裏，醫療體系秩序井然，大量染疫的人居家觀察，隔離帶有自律性質，醫生每天通過電話問詢情況並解答問題，嚴重病人送醫院就醫。我在美國認識的人只有四人染疫，其中兩人居家觀察自癒，兩人自己開車到醫院被安排就醫，制度保證了病人被平等對待。而在中國，第一優先的是中共高級幹部，然後是廳局級幹部與醫院關係戶，最後才可能是普通百姓。因為中共的體制，將醫院既做成了營利產業，又做成了政治特權的服務機構。

專制的黨國體制，黨在國上、黨在憲法之上，與中共最初承諾的民主共和精神背道而馳，所以現在中共的黨媒與小粉紅們致力於宣傳民主不適合中國，只有一黨專政才能維持中國的穩定與所謂的崛起，片面的解讀疫情，以此攻擊憲政民主制度，漠視政治常識。專制是製毒機，而民主與科學才是有效的解藥。

吳祚來

獨立學者