【本報訊】柴灣興華二邨豐興樓前晚被「突閘」，全幢大廈居民須強檢，原定昨早完成後解封，但結果遲遲未完成，其間居民擔心要「先強檢、後撤離」，更一直捱餓未獲發罐頭食物，最後拖拉近九小時，當局始公佈允許居民原幢檢疫毋須撤離。不過檢測「食白果」，沒發現確診個案。

拖拉九小時 始公佈免撤離

前晚被列為受限區域的豐興樓，全幢大廈居民須強檢。政府公佈截至昨凌晨2時，53名居民接受檢測，沒發現確診。此外，當局亦派員到訪約260戶，當中約40戶沒人應門，包括一宗確診個案，當局稱會跟進。

是次強檢原定昨早7時完成，但截至昨午2時，當局仍未解封現場，反安排駐守警員交更，在場傳媒更見一批穿保護衣警員登樓，亦有警員將一批凳搬上樓，又架設活動欄杆、搬來一箱箱杯麵。

由於之前荃威花園、康怡花園N2座及薄扶林豪峰有確診病人涉變種病毒株，居民都是「先檢測、後撤離」，而豐興樓情況相同，故不少豐興樓居民都擔心須撤離到隔離中心。

的士司機住戶阿成投訴，對當局遲遲未解封感困擾，他一直呆在家中等候，向職員投訴才獲發兩個公仔麵，至下午1時再獲發罐頭和杯麵。他不滿當局行動緩慢，令一眾街坊無所適從。至昨午3時許，事件拖拉近九小時，當局始公佈變種病毒個案同住居民允原幢檢疫。