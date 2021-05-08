政府公佈再多兩宗接種疫苗後死亡個案，涉及58歲婦及61歲男，均是接種BioNTech復必泰疫苗，分別是在離世前7日及2日打針。衞生署未有提到二人有長期病患史，初步診斷死因為大動脈撕裂及急性心肌梗塞。署方指兩個案均沒有臨床證據顯示與疫苗接種有關。連同兩宗個案，接種BioNTech疫苗後死亡個案累計增至9人，另有22人打科興後死亡，合共累計31人接種疫苗後死亡。

58歲婦針後7日胸痛氣促到急症室 翌日早上離世

其中一名死者為58歲女子，她於昨日（7日）因胸痛及氣促而到伊利沙伯醫院急症室求診，經檢查發現她有大動脈撕裂，延至翌日早上離世。衞生署指初步診斷死因為大動脈撕裂，並沒有臨床證據顯示與疫苗接種有關。

死者於離世前7日（5月1日）在社區疫苗接種中心接種一劑BioNTech復必泰疫苗，她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

61歲男打針兩日後不省人事 當晚離世

另一宗死亡個案則涉及一名61歲男子。他於昨晚在工作地方被發現不省人事， 被送往聯合醫院急症室，經檢查發現他有心室顫動，並於當晚離世。衞生署指初步診斷死因為急性心肌梗塞，並沒有臨床證據顯示與疫苗接種有關。

死者於離世前兩日（5月5日）在社區疫苗接種中心接種一劑BioNTech復必泰疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

醫管局已向死因裁判官呈報該兩宗個案，衞生署亦會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

衞生署表示，本港共接種了約1,491,900劑疫苗及接獲2,402宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.16%。衞生署同期共收到16宗曾經於去世前14日內接種疫苗的死亡報告，佔疫苗接種總劑量的0.001%。專家委員會已總結4宗死亡個案與疫苗沒有因果關係，而其他個案初步認為與疫苗沒有關聯。專家委員會經審視現時有關呈報個案的資料，認為至今未顯示與疫苗有因果關係。

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