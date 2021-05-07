【本報訊】八旬教車師傅去年初授課後打算將客貨車駛回停車場，惟從副駕座爬向司機位期間踢到手掣，令客貨車斜路直向下衝，撞到兩名正在過馬路的途人，釀成一死一傷。涉案老司機昨在區院承認危險駕駛導致他人死亡及危險駕駛兩罪，求情謂當日不慎踢到手掣，加上車輛「死火」無法煞車才肇禍。法官沈小民指警方事後證實客貨車機件正常，批評被告沒在可行情況下妥善控制車輛，甚至沒響安，「腦入邊冇顧及其他人生命安全，佢顧佢自己」，駕駛態度自私，收押至6月3日判刑。

稱誤踢手掣致汽車衝前

案情指被告黃啟綿（83歲）去年1月2日授課後，着學員將客貨車停泊在茶果嶺道西行線的一輛私家車後方。學員照做，並拉了手掣及入N波，但沒關掉引擎。

及後被告從副駕座位爬到司機位，打算將客貨車切線，客貨車卻撞到前方私家車的「泵把」，被告隨即將車再切線。客貨車沿斜坡下行至行人過路處時，突然右轉入安全島，撞到正在過馬路的53歲男死者及46歲男傷者，並撞倒一個標柱燈及撞毀附近三個水馬，至鏟上行人路後才停下。被告在事件中沒有受傷，死者送院後則在同日下午不治。傷者經治理後獲批五天病假。

被告接受警方調查時聲稱，其客貨車撞到私家車後「死火」，他曾不斷踏掣煞車，但發現車輛沒有煞車掣，扭軚也有問題，終釀成意外。辯方昨求情指，相信被告爬向司機位期間曾不慎踢到手掣。

法官反駁謂，事後警方證實客貨車機件正常，批評被告駕駛客貨車撞到私家車後沒有停下，反而任由該車衝前，被告更為了避開前方工地而扭軚，將客貨車駛到行人過路處，亦沒有響安警示行人，直言「呢種駕駛態度非常自私」。沈官又慨嘆，案中死者原本可能活到80歲，而且有自己的家庭，斥慘況是被告「極自私下造成」。辯方表示被告已知錯，接受法官批評。

案件編號：DCCC545/20