【本報訊】繼打針可蒲吧唱K消夜後，政府再以寬減「疫監」催谷接種疫苗。食衞局昨公佈確診個案密切接觸者檢疫期安排，若不涉變種病毒株，完成接種疫苗者的強制檢疫期由原本14天有條件地縮短至7日；涉變種病毒的密切接觸者檢疫期由21日縮短至14日。有醫生批評令社區蒙受不必要風險，「如果放寬後出事，代價又畀唔畀得起？」

醫生質疑自我監察成效

衞生防護中心總監林文健指，兩個科學委員會聯同專家顧問委員會取得暫擬共識，不涉變種病毒株確診者的密切接觸者，建議完成接種疫苗者符合條件後，強制檢疫期由14天縮至7日，可家居檢疫但須配合電子監測。但衞生署晚上發稿指該7天是於檢疫中心隔離。條件包括要有完成兩劑疫苗接種證明，已完成接種兩劑疫苗並相隔14天；進入檢疫營時核酸檢測呈陰性，替代中和抗體測試呈陽性。

變種病毒株確診者的密切接觸者若已接種兩劑疫苗並相隔14天，在檢疫中心檢疫第1、7、12日採集的樣本呈陰性，抗體測試為陽性，檢疫期可由原本21天縮至14天，其後7天自我監察，第19天須在社區檢測中心檢測。

九個月內曾確診、已康復人士可視作已完成兩劑疫苗接種，康復超過九個月人士，專家建議補打一劑疫苗，過了14天亦可視作已完成疫苗接種。

呼吸系統專科醫生梁子超質疑有關決定，「冇風險就唔會要檢疫，要檢疫就即係有風險」，邏輯上難以解釋為何只檢疫前半期、後半期不用。他懷疑自我監察成效，不少患者無病徵，「咁點監察？如果佢哋喺社區遊走，輕則就手尾做到死，數以萬計嘅人做檢測，重則社區爆發」。梁指病毒日新月異，「𠵱家睇住原型抗體唔代表可以對付變種病毒」，若政府希望清零，現階段無空間放寬措施，「（政府）想鼓勵啲人打針都唔好用咁危險方法」。他建議若政府欲增加誘因，「可以用『旅遊氣泡』去低風險地區，配額畀打咗針嘅人優先，同時要求雙方嘅人都打針，亦可減低兩地風險」。

雖然當局再谷針，但昨日僅14,400人預約接種，較前一日跌近兩成。周四有13人注射疫苗後不適送院，三人留醫。