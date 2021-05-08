繼早前狙擊《蘋果日報》，左報《大公報》和《文匯報》將矛頭指向網媒《立場新聞》。兩報今日均指《立場》日前轉載題為「從北愛爾蘭抗爭經驗看香港抗爭運動的未來」的文章是「煽恐、煽暴」。《立場》網站雖已將文章下架，不過《大公》強調不能就此「一筆勾銷」，《文匯》更引述法律界指「不代表可免責」。

《大公》今日以A3版報道，《立場》於本月4日轉載由「歐洲再出發大聯盟」發表的有關文章，大字標題指摘《立場》「公然煽恐」。《大公》的報道更引述部份文章內容，指文章「回顧了北愛武裝分子的演變過程，之後又再比較北愛與所謂『香港抗爭』的分別，當中提到『北愛武裝反抗的土壤和環境並非絕無可能出現在香港 』。」

香港法學交流基金會主席、大律師馬恩國接受《大公》訪問時指，有關文章涉嫌違反《國安法》，即使《立場》有免責聲明也不能作為「擋箭版」，將文章下架亦不代表可豁免法律責任。

同時，《大公》A3及A10版都有文章評論事件，其中A3版的「小社論」《井水集》明言要追究《立場》「煽暴煽『獨』」，並強調攬炒派「逃不過國安法的精準打擊」。A10版的評論文章更直指《立場》轉載有關的「煽暴煽『獨』文章涉違國安法」，揚言「將文章下架，亦不代表其協助『港獨』宣傳的行為就可以一筆勾銷」，並促請警方國安處嚴肅跟進。

至於《文匯》就以A5版報道事件，亦引述有關文章內容，指文章「提到香港國安法落實後，『抗爭』活動空間受到限制，但『勇武行動反抗之心不死』」。《文匯》也抨擊《立場》「轉發煽暴文章涉違國安法」，並引述身兼港區人大代表的建制派議員馬逢國稱，即使《立場》已經刪除文章，也不能「當無事發生」，揚言執法部門應立即採取行動。

對於《大公》、《文匯》的報道，《立場》總編輯鍾沛權回覆《蘋果》時僅表示，「冇咩好回應，我做緊嘢，遲下再講，唔該」。

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