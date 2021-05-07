政府放寬檢疫安排，涉及變種病毒個案的密切接觸者若已完成接種兩劑疫苗，檢疫期21日減至14日。政府專家顧問許樹昌表示，專家原來建議更嚴格，是將於檢疫中心檢疫21日減至14日，再加家居隔離7日；不過現時政府附加3個條件，包括4次強制檢測及有抗體等，相信不會有走漏個案。

政府專家顧問許樹昌表示，專家原來建議涉及變種病毒個案的密切接觸者，若已完成接種兩劑疫苗，可由現時於檢疫中心檢疫21日減至14日，再加7日戴手帶的家居檢疫。

現時政府決定將21日檢疫減至14日，再加7日自我監察，但並非隔離，市民仍可自由活動。許表示，專家只提供原則性建議，最後如何執行由政府決定；政府仍希望市民於7日自我監察中，盡量留在家中。他指從抗疫角度也可以接受，因已符加3個條件，包括已完成接種疫苗14日、有抗體及做4次強制檢測，相信不會走漏個案。

他指，有專家建議為密切接觸者做鼻咽測試，因擔心鼻腔及咽喉測試不準確；但鼻咽檢測需於醫院負氣壓房進行，政府認為有技術上困難，而維持鼻腔及咽喉測試。

打國藥疫苗入境者檢疫期亦可縮短

於出入境政策上，政府承認世衞或國家藥品監督管理局認可的疫苗，即如國藥疫苗，接種者入境後的檢疫期可縮短。世衞免疫戰略諮詢專家組早前審視國藥疫苗在中國、巴林、埃及、約旦和阿聯酋的臨床數據，發現多地的第三階段試驗顯示，接種兩劑國藥的有效率為78.1%；對國藥在18至59歲人士的預防效果非常有信心，但對60歲或以上或有長期病人士出現嚴重副作用風險為低的數據，信心是「非常低」。

許樹昌表示，國藥疫苗已有數千萬人接種，整體有效率符合世衞要求，相信未來會獲世衞認可。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）