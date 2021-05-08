本港於上月17日確診首宗社區變種病毒患者，惟該名29歲印度裔男患者（第11643號個案）疑「擠牙膏」式報告行蹤，相隔大半個月後方透露曾到柴灣興華（二）邨出席女友的親友聚會。多間傳媒引述消息指，當局正調查該印度裔男子和其女友等相關人士，並會錄取口供，不排除有拘捕行動。

香港電台及多間傳媒均引述消息指，當局正在調查本港首宗社區變種病毒患者、即29歲印度裔男患者（第11643號個案），以及其女友（第11672號個案）等相關人士，不排除會有拘捕行動。報道稱：「據了解，警方借調衞生署人員，正調查有關個案，包括會錄取口供。」至晚上近8時，多間傳媒引述消息指印裔男及其女友都已經被捕。

「擠牙膏」式報告行蹤

該名29歲印度裔男患者在杜拜任職工程師，一直無病徵，在3月19日乘搭EK384由杜拜抵港，3月19日至4月8日住在尖沙嘴華美達酒店隔離；4月9日檢疫後，他到其女友位於佐敦的伯嘉士大廈的家中暫住。該男患者於上月17日確診，其女友於翌日確診。

惟政府於本月3日方首次公佈，印裔男子和其女友及居東涌的菲傭（第11773號個案）曾於4月11日到東涌東薈城，印裔男與女友亦曾光顧東涌海堤灣畔地下食肆Curry Lounge。至本月6日，當局再交代印裔男與女友4月13日曾在柴灣興華（二）邨豐興樓，出席女友的親友聚會；該聚會其中3名參加者4月18日再到深水埗福榮街37號，與3名菲傭聚會，該3名菲傭事後確診。

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