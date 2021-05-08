由印裔男（第11643號個案）衍生的變種病毒群組至今有8人確診，雖然傳播鏈已較明朗，但當中仍有關鍵人物未確診。據悉，印裔男菲籍女友（第11672號個案）的兄長、兄長女友及兒子，暫時核酸檢測結果呈陰性，有需要時或再做核酸測試，及進行抗體測試，確定是否受感染。他們3人是唯一有出席群組中兩個聚會，串連整個傳播鏈。有醫生表示，可能因距離感染已3周，該3人體內病毒量已很低或已康復，未能檢出病毒，但若曾受感染應可檢測到抗體。若連抗體測試也呈陰性，則需再追查是否有其他感染源頭，或是否仍有行蹤及人物未曝光。

衞生防護中心昨日（7日）公佈，印裔男菲籍女友的母親（第11800號個案）確診，3人與菲籍女友的兄長、兄長女友及兒子，曾於4月13日在柴灣家中聚會。兄長、兄長女友及兒子於4月18日與東涌、康怡及豪峰菲傭於深水埗開生日會。3名菲傭與印裔男基因排序相同，顯示傳播有密切關係。

菲籍女友母親及兄長、兄長女友及兒子於5月5日介定為密切接觸者，衞生防護中心昨公佈菲女母親確診，入院後樣本Ct value（病毒數值）是34，即病毒量少，抗體呈陽性；但相隔3日菲女的兄長、兄長女友及兒子仍未確診。衞生防護中心今日（8日）表示，錄得少於5宗初步確診，不包括該菲女的兄長、兄長女友及兒子。

或因事隔3周 3人或已康復故檢測陰性

據悉，3人暫時核酸檢測結果呈陰性，有需要時或要再做核酸測試，及需進行抗體測試，確定是否受感染。他們3人是唯一有出席群組中兩個聚會，確診與否影響能否串連整個傳播鏈。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，若上述3人是於4月13日受感染，相隔約3周，可能因病毒量很低或已康復，未能檢測到病毒，應再做抗體測試，若曾受感染抗體測試應呈陽性，便能解釋群組的傳播鏈。理論上核酸及抗體檢測很快便知結果，若3人的核酸及抗體檢測均呈陰性，便需再調查是否有其他感染源頭，或是否有一些行蹤或人物未曝光。不過因該3人曾與其他確診者有密切接觸，受感染機會很大。

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