【本報訊】科大宿舍地盤日前驚現神秘地道，懷疑是日佔期間的戰時防空洞遺址，古蹟辦正跟進事件。昨日有本港歷史學者認為，該秘道地處西貢清水灣，位於日佔時的醉酒灣防線東面，他指該戰線曾發現不少日軍改裝的戰壕，加上今次發現的地道結構簡陋，沒有使用水泥，估計是日軍挖掘作隱藏及存放物資。

學者促記錄遺址

今次發現的秘道位於科大賽馬會高等研究院附近一個宿舍地盤，周二有工人挖掘時，於兩、三米深地底發現僅1.5米高，1米闊的地道，僅容一人彎身進入，古蹟辦正研究地道興建時間及用途，暫未定性為古蹟。浸會大學歷史系副教授鄺智文看過秘道照片，認為是日軍遺物。

他解釋上址曾是英軍醉酒灣東端防線，並建有碉堡槍台，香港淪陷經歷日軍三年零八個月黑暗時期，至1944年盟軍在亞洲反攻，在港日軍為防盟軍登陸，在英軍防線上加建地道進一步鞏固陣地，防止佔盡空中優勢的美軍轟炸，一旦遭到狂轟猛炸便躲進地道。

鄺智文昨帶記者到科大附近，邵氏片場對開山邊亦有一英軍戰時遺址，估計用作掩護或探射燈發射站，遺址由水泥及石頭建成，頂部已於50、60年代遭寮仔部清拆，以防止被霸佔居住。

鄺指，英軍防空洞由水泥石屎建成，日軍則沒有及外牆粗糙。當時日軍會強迫村民挖掘，地道僅容一人通過，深度約一、兩層。他續稱，數月前曾於西貢鷓鴣山附近見過一個日軍防空洞，該處亦沒水泥，只是簡陋地道，並認為單一戰時地道無保育必要，惟政府應記錄有關遺址位置及佈局等歷史價值。