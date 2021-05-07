【本報訊】前年9月21日屯門遊行演變成警民衝突，19歲男學生被指在前線與警方對峙，早前否認暴動及公眾地方管有攻擊性武器兩罪受審。區域法院暫委法官王詩麗昨裁定被告兩罪罪成，指他在前線敲水馬及堵路，反映其角色積極，又指他攜帶行山杖及戴着護膝、豬嘴、頭盔等裝備，「一手持盾，一手持杖，儼如進入戒備狀態，隨時作戰」。王官下令將被告還柙至本月28日判刑，但拒絕為他索取勞教中心報告。

現年21歲的被告李浩銘被指當日在屯門屯匯街參與暴動，並管有一支行山杖。被告父親昨聞判後落淚，脫下口罩輕輕拭淚。

拒索勞教報告

王官裁決指，本案最大爭議點在於被告是否案發影片中的示威者。辯方指有關影片解像度低，而且影像快速移動，質疑辨認質素。惟王官認為影片不模糊，女警4300更連續兩星期、每天花九小時全神貫注地重複看片，又會定格及慢鏡重播，指認出被告案發時戴着黃色頭盔及手持一個黑底銀邊、設計獨特的盾牌，配合她對被告的近距離觀察，足以證明片中人是被告。

王官續指，現場影片及警員證供顯示，當日有大批示威者在屯匯街與警員對峙，其間有人用雜物堵路，又向警方射水，並掟磚及汽油彈，行為已構成暴動。其間被告用行山杖敲打水馬，又協助示威者用消防喉射水，並踢出磚頭讓示威者搬起，顯示他擔當積極角色，裁定其暴動罪成。

至於在公眾地方管有攻擊性武器罪，王官質疑若被告只想參與遊行，不需要攜帶行山杖和佩戴護膝、豬嘴、盾牌、頭盔等裝備。王官認為，被告當時全副武裝、站在示威者前排，並用行山杖指向前方，「儼如進入戒備狀態，隨時作戰」，故裁定該行山杖屬攻擊性武器。

辯方求情指，被告案發時年僅19歲，為人乖巧，望法庭先索取勞教中心報告再作判刑。惟王官拒絕，僅替被告索取背景報告。

案件編號：DCCC210/20