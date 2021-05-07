【本報訊】政府連日大舉「逼遷」，單是竹篙灣已有逾2,400人被送往檢疫。正當檢疫中心即將爆滿之際，政府宣佈放寬檢疫措施，未來同一大廈即使有確診者帶變種病毒，住客未必被送往檢疫中心，只須在指定日子檢測；正被隔離的疫廈居民只須檢測陰性便可回家。有檢疫人士狠批政府安排混亂；有區議員質疑放寬措施只因當局「冇能力做咁多」，為過失找下台階。

自本地發現變種病毒確診個案以來，除佐敦伯嘉士大廈居民已完成21日檢疫，其他疫廈包括堅尼地道Kennedy Terrace、東涌映灣園第11座、尖沙嘴美園大廈、荃威花園R座、康怡花園N2座及薄扶林豪峰。這批大廈的居民全部須被隔離21日，檢疫中心環境欠佳，連日來無數檢疫人士大吐苦水。資料顯示，設3,500單位的竹篙灣檢疫中心至昨晨已有1,485單位使用中，若疫情持續，中心很快便告爆滿。

正隔離者檢測陰性可「放監」

因應檢疫21日政策劣評如潮，政府昨宣佈轉軚。衞生防護中心總監林文健解釋，首批因變種病毒要全幢檢疫的佐敦伯嘉士大廈居民，21日檢疫期已屆滿，由於他們多次檢測結果均呈陰性，政府認為變種病毒暫未在社區傳播，決定放寬檢疫安排。

未來如有大廈發現源頭不明的變種病毒個案，政府會封區檢測，但住客毋須被送往隔離檢疫，只須於確診病人離開大廈當日起計第3、7、12及19日檢測，並接受21日自我醫學監察。

林文健未有在會上詳細交代自我監察細節，衞生防護中心資料顯示，相關人士須監察自身健康狀況，包括每日量度體溫，如有不適須致電檢疫令上的熱線聯絡當局。

因與變種病毒患者居於同一大廈而正接受檢疫的居民，政府將為他們檢測，若結果呈陰性便獲准「放疫監」，當局會在未來數日安排他們有序地離開檢疫中心。

區議員：朝令夕改勞民傷財

正在竹篙灣檢疫中心的薄扶林豪峰住戶、香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授方欣碩認為，政府突然放寬措施是因為人手及設施不勝負荷，「頂唔順要放寬，擺明咁樣隔離好低效率」。他批評入住檢疫中心安排混亂，現時又不知何時「放監」，為此感憤怒。

同在竹篙灣檢疫中心、荃威花園R座住客Simon狠批政府訊息混亂，「檢疫中心啲職員睇新聞先知新安排」，批評當局不理民間疾苦，「根本唔理解我哋有幾難」。另一名荃威花園的檢疫住客Irene慨嘆，其自僱工作的丈夫因檢疫致收入大減，要求當局賠償，「咁點解之前要隔離先？冇解釋過喎」。

荃灣區議員趙恩來斥政府檢疫安排朝令夕改，荃威花園R座以至其他屋苑的撤離行動均極為混亂，證明政府根本「冇能力做咁多」，藉機修改政策找下台階，「冇咁大個頭一開始就唔好戴咁大頂帽啦，盞勞民傷財咋」。