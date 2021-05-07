【本報訊】再有外傭完成檢疫後確診，一名上月初抵港印傭檢疫期內四次測試均呈陰性，到大埔林村僱主家中工作個多星期後，第五次測試才呈陽性，但病毒量極低，衞生防護中心認為她來港前受感染並已經康復，現時只是復陽，列為輸入個案。

衞生防護中心昨公佈，新增的第11802號22歲女患者在上月4日乘坐CX798航班由印尼抵港，並在油麻地海景絲麗酒店檢疫，先後四次進行病毒測試，結果均呈陰性。該女患者在完成檢疫後，4月24日曾經到過長沙灣政府合署三樓的入境事務處、佐敦薈的美邦醫學體檢中心，以及大埔廣場的中介公司「馬太菲傭」，然後再到大埔林村放馬莆的僱主家中上班。

兩變種患者改列輸入個案

外傭其後接受強檢，至本周三驗出陽性，衞生署正檢查是否帶有變種毒，而其僱主一家五口，以及曾經接觸患者的入境處員工須檢疫。

衞生防護中心表示，患者的CT值為38，代表病毒量極低，入院後檢測結果又不確定，加上之前檢疫期間多次測試結果都呈陰性，不排除其個案只是復陽，是來港前已受感染並已經康復，初步列為輸入個案。

另外，早前兩宗感染源頭不明的社區變種病毒個案，包括第11730號Kennedy Terrace菲傭，第11791號荃威花園R座菲傭，衞生防護中心經檢視後，認為兩患者的CT值偏高，抗體呈陽性，相信兩人在抵港前已受感染，屬於舊個案，因此正式改列為輸入個案。