【本報訊】擁有博士學位、曾在大學任教的前副教授，去年5月24日在銅鑼灣遊行期間舉起五一手勢，並反覆高呼「光復香港」、「五大訴求」等口號，獲現場群眾高呼和應。他早前承認在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，主任裁判官羅德泉昨判刑指，案發時有人破壞及縱火，公眾情緒激動，在如此惡劣的環境下，被告叫口號讓人群回應，一再推高現場情緒，可使情況一發不可收拾，故此雖然被告沒有鼓吹暴力，但其行為可帶來嚴重後果，最終判他入獄三個月。

沒有律師代表的被告郭偉文（50歲）早前認罪後，還柙至昨天判刑。他步入羈留室前，旁聽席上的聲援者揮手致意，並異口同聲喊「支持你」。被告亦從容揮手回應謂：「多謝大家支持。」

「引他人回應危險不容忽視」

羅官判刑指，雖然涉案口號內容沒提倡破壞行為，但被告叫口號明顯是為了引起其他人回應，行為影響公眾安全及秩序，所引致的後果及危險性不容忽視。惟羅官亦指，無證據顯示被告有份發動集結，也無證據顯示他和其他示威者認識或有聯繫，或與破壞縱火行為有關。

羅官又透露，被告沒有案底，曾接受高等教育，擁有博士學位，亦曾於高等院校任教。被告在求情信中自言支持法治，望為社會公義發聲及表達信念，並向感化官表示因不滿現狀而犯案，一時沖昏了奉公守法意識，沒考慮行為帶來的嚴重後果。惟羅官表示，即使像被告般強調支持法治、受過高等教育、有豐富人生經驗的成年人，都會被情緒沖昏頭腦，可見情緒失控之可怕。羅官續指，若人群在情緒不穩下受到刺激，可做出嚴重行為，認為判監合適。

被告支持「尊重人」法治

被告早前求情指，他曾在大學教授批判思考，追求理想主義，過往一直奉公守法，更特別加重語氣強調支持「真正」及「尊重人」的法治。他表示因社會上存在不公義，故要為爭取社會公義而發聲。

案情指被告當日下午在怡和街馬路上舉起五一手勢，並反覆叫喊「五大訴求」、「光復香港」等口號，獲部份現場人士高呼「缺一不可」和應。其後警員截停被告，警告他不要再煽動群眾，但他拒絕離開並繼續叫口號，最終被捕。

案件編號：ESCC2481/20