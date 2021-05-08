港府日前宣佈，縮短打齊疫苗滿14日的密切接觸者檢疫日數，周六（8日）的單日接種人數續有上升，全日共42,000人分別接種2款疫苗，惟升幅稍有回落，相較前一日僅多約4,000人。當中德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，周六接種人數升至破紀錄的約33,100人；而中國科興滅活疫苗，周六則維持不足9,000人接種。

疫苗接種計劃在5月8日來到第72日，已接種約1,704,400劑疫苗，當中約1,055,500人已打第1劑，包括約473,200人打科興，約582,400人打BioNTech復必泰；另外約648,900人已打第2劑，包括約338,200人打科興，約310,700人打復必泰。

第2針BioNTech接種人數創新高

單計5月8日，全日一共有約42,000人接種疫苗，當中約33,100人打BioNTech復必泰，較前一日稍增約4,000人，但仍有約3%已預約人士「甩底」，未有如期到中心打BioNTech復必泰；而打科興的則有約8,900人，與前一日人數相約，約有4%已預約者「甩底」。

首劑疫苗接種方面，BioNTech復必泰持續升勢，有約12,200人打首針；科興則再度下跌，有約4,900人打首針，較首針BioNTech復必泰低逾一半。至於次劑疫苗接種，BioNTech復必泰升幅減少，惟仍創下第2針開打以來的最高紀錄，單日約20,900人打第2針；而科興則同樣略有升幅，有約4,000人打第2針，較次針BioNTech復必泰低80%。

不過，2款疫苗周六預約人數再有下跌，分別有約2,700人及約8,600人預約接種科興及BioNTech復必泰，較周五合共少約3,100人。

13人針後不適送院 打2針BioNTech後半身麻痺男自行離院

至於針後不適送院人數，5月7日有16人，分別為5男11女，年齡介乎21至55歲，大部份均情況穩定，其中10人已出院，5人留院觀察，1人未經診症自行離開醫院。16人當中，有13人打BioNTech復必泰，其中7人屬第1劑，6人屬第2劑；3人打科興，2人屬第1劑，餘下1人屬第2劑。

16人所涉症狀包括心悸、半身麻痺、失去知覺、抽搐、發燒、出疹等。當中接種第2劑BioNTech復必泰後出現左半身麻痺的48歲男子，未經診症已自行離開醫院；而接種第1劑BioNTech復必泰後分別出現心悸、高血壓、失去知覺、暈眩及抽搐等症狀的4名男女，以及接種第2劑BioNTech復必泰後出現發燒、出疹、 暈眩及胸部疼痛的28歲女子，均須留院觀察。

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