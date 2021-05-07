七大工業國外長會談發表聯合聲明，譴責中共在人權問題上的倒行逆施，強調台海和平，並支持台灣加入世衞組織；同一時間，歐盟宣佈中止「中歐投資協定」，並擬立法防堵中共併購歐洲企業和參與競標；與中共國關係密切的德國與新西蘭，近期相繼就中國人權問題發聲，措詞強硬。

至此，中共在西方發達國家裏，已幾乎沒有朋友。

「中歐投資協定」是拜登上台前草簽的，拜登政府曾力阻而不成功。按理，這是中共離間美歐關係一步活棋，可惜不足半年時間，中共就把歐盟各國都得罪遍了，形勢逆轉，美歐裂痕迅即彌合。

自毀外交形象為美掃障礙

與此同時，中共因派遣大量民兵船到菲律賓海域耀武揚威，引致菲律賓外長用粗口招呼。菲律賓小國寡民，一度親華遠美，結果中共又是「為叢驅雀，為淵驅魚」。

中國外交在兩年內急轉直下。美中貿易談判本來接近完成，中共無端翻盤惹火了特朗普，自此兩國關係走下坡。疫情初起，中共非但不承擔責任，更借趙立堅之口甩鍋給美軍，無中生有嫁禍於人，令美國朝野極度反感。

經營大國政治，應有大國胸襟、大國風範、大國謀略，立足於全局，立足於長遠，不應任性胡鬧，所謂小不忍則亂大謀。當年中共起死回生，全賴美國扶持，與美國保持良好關係，是中共長遠發展的前提。近年中共在國際上諸事不順，不得不歸咎於中美關係的交惡，這一點，稍有常識者即可明白。

美中交惡後，中共要改善處境，唯有多交朋友，少結仇敵，避免自我孤立。美國與歐洲有嫌隙，本是可利用的弱點，中共花七年時間與歐盟談判「中歐投資協定」，本希望穩住歐盟，在經濟科技和外交上另謀出路，可惜一頭要討好，一頭又去得罪，其間的弱智與鹵莽，令正常人無法理解。

中共戰狼外交官在歐洲橫行，到人家家門內罵大街，為雞毛蒜皮之事，逞一時口舌之快，結果是招人嫌惡，為中共的國際形象抹黑。外交是一個國家的公關工作，應考慮全局，考慮長遠，外交不是小孩子玩泥沙，玩得不開心可以推倒重來，在一個國家建立良好的自身形象很難，但要破壞那個形象卻很容易。西方國家民意為上，中共在人權問題上作惡，以經濟脅迫達到政治目的，都是犯眾憎的事。當民意一邊倒，政客不得不跟隨，中共在全世界神憎鬼厭，朋友星散，強敵林立。

慘痛敗績源於左傾幼稚病

美國要圍堵中共，歐盟是大難題，美國正欲離間中歐關係，中共自己卻送上門去，主動把中歐關係搞壞了，讓拜登政府冷手執個熱煎堆，世上最愚蠢的事無過於此。拜登上台才半年，歐盟已搞掂，韓國歸順只是時間問題，菲律賓一反水，東盟也破了口，中共在全世界替美國外交掃除障礙，把自己搞成孤家寡人，世上有這麼「英明」的大國外交嗎？

基於東升西降的誤判，「時與勢都站在我們一邊」，「四個自信」更造就自我膨脹目空一切，把一盤好好的棋，下成一個死局。當年毛澤東扭轉乾坤，周恩來長袖善舞，鄧小平能屈能伸，起三人於地下，真正冇眼睇，而仍在世的朱鎔基溫家寶看在眼裏，又情何以堪？

西方國家已完成整合，中共身邊只剩北韓、伊朗、古巴幾個饑腸轆轆難兄弟，聯俄抗美也已夢破。拜登上台短短半年，中共自毀長城，幫助美國完成合縱連橫之大局。

中共從來沒有在外交上嘗過如此慘痛的敗績，這個結果或許不可免，但只要稍微講究策略，適當收斂火氣，顧大局謀長遠，巧妙周旋，事情不至於惡化得這麼快。令人費解的是，中共氣急敗壞，加速在絕路上狂奔。

歸根結柢，中共患的是左傾幼稚病，浮躁蠻橫，孤僻淺薄，如今獨對殘局一籌莫展。此後經濟受阻，科技受挫，民生受困，又怎一個愁字了得？

方圓

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