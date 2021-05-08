高等法院昨日（7日）拒絕流亡澳洲的前民主黨議員許智峯，就律政司介入他就西灣河警槍傷學生等案提出私人檢控的覆核申請。許智峯認為「結果當然非常符合國情」，稱「凸顯制度的荒謬、法官的墮落」是他發起司法挑戰的原因之一，又強調「法治可亡，但人心必不會死。」

許智峯去年1月就西灣河警員槍傷學生案件提出私人檢控，2月再就的士涉嫌撞傷抗爭者案提出私檢控，惟律政司於去年8月介入兩宗私人檢控，最終更撤銷控罪。

去年11月，許智峯就律政司介入兩案並撤控申請覆核，屬《國安法》指定法官的法官李運騰昨拒絕許智峯的申請，並批評許智峯誤導法庭讓他離港，棄保潛逃，相當於刑事藐視法庭，行徑侮辱公眾良知。

許智峯今日透過社交網站發文回應，指「由（特首）林鄭（月娥）親自『揀蟀』的《國安法》指定法官審理，香港人當然不會期望有公正判決」，又表明「但要凸顯制度的荒謬、法官的墮落，本來也是我發起司法挑戰的原因之一。」

法官強調自己有酌情權 可偏離案例

對於法官拒批評覆核申請的理據，許智峯反駁指法官照單全收政府一方觀點，例如案例顯示法律上流亡人士不應被剝奪正當入稟興訟的權利，但今次「法官卻強調自己擁有酌情權，可偏離過往的案例」並且「創立沒有案例支持的觀點，指『若批准司法覆核，有違公眾良知及損害司法聲譽』。」

許續反問，「試問《國安法》下的法庭，還剩多少公眾認受性去談『良知』及『司法聲譽』？」強調的士撞人案、濫用武器可被律政司介入撤控，「兇徒逍遙法外，法官可曾質問過良知何在？誰在濫用司法程序？」再者《國安法》案件中，「不斷發生的國安冤獄、未審先判、和平集會判囚，公眾又看到法庭有多少良知？」

他直斥「香港的法庭幾乎已淪為『共產黨的法庭』了」，希望港人和全世界都看到「香港的法官是如何墮落，在歷史上留下真確的紀錄。」最後強調「法治可亡，但人心必不會死。香港人莫灰心，咬緊牙關繼續前行。」

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