【本報訊】前年平安夜港島有大批示威者聚集，警方在灣仔掃蕩時，從一名保險經紀的背囊內搜出一支雷射筆。涉案經紀經審訊後被裁定管有攻擊性武器罪成，案件昨日判刑。雖然辯方指出案發當日無發生衝突，只是和平的未經批准遊行，案情輕微，惟裁判官崔美霞認為被告帶備涉案物件，仍有機會鼓動他人，有引發衝突的風險，判監六個月。

認為帶戰術板伸縮棍有預謀

被告許成（24歲）早前被裁定前年12月24日在灣仔皇后大道東及正義道交界犯案。辯方昨求情指，雷射光束只能傷眼，對皮膚或衣服並無損害，故以雷射筆傷人相對困難。辯方強調，控方沒直接證據指被告會如何使用雷射筆傷人，而案發現場亦沒發生衝突，「極其量只係一場和平、有秩序嘅未經批准集結。」崔官判刑指被告帶備戰術板、伸縮鐵棍及大聲公等物品到場，明顯有預謀。崔官續指，案發時大批遊行人士在銅鑼灣時代廣場聚集，唱歌和叫口號後仍未散去，其間被告帶備涉案物件，有機會鼓動他人和應，引發暴力衝突，故須判阻嚇性刑罰。

崔官早前裁決指，案發當晚是平安夜，不排除被告打算參與集會後去慶祝，並用雷射筆做出特別燈光效果，惟考慮被告攜有的物品，加上正義道無舉行任何節慶活動，遂排除他慶祝的可能性。案件審訊時，庭上播出被告拍攝警方搜查背囊的片段，顯示警員要求被告停止拍攝，更大聲說：「唔得呀？阿sir做嘢係咪要你教?」又有警員謂：「懶醒！懶叻！熄咗佢！」當從被告背囊找到一塊戰術板，警員又問：「你做乜嘢？做教練呀？」

案件編號：ESCC1593/20