疫情持續，大批市民受波及需接受強制隔離和檢測。工聯會立法會議員麥美娟今日（8日）出席電台節目時，批評政府對打工仔在疫情上的津貼比03年沙士落後、倒退，倡設停工津貼，旅遊界姚思榮則建議政府設立基金津貼受影響市民，包括需要檢疫人士，相信撥款會獲立法會支持。

據傳曾在禮賓府以粗口怒斥林鄭處理移交逃犯修例影響建制派的麥美娟認為，政府今次抗疫做法比沙士時期落後，指當時在勞工上的津貼比今次疫情多，而且即時將沙士列為職業病，批評政府在今次抗疫比沙士時期、及鄰近城市都倒退。她續指，有部份公司會禁止所住大廈有確診者的員工上班，倡議設立「停工津貼」，及為檢疫而放無薪假的市民提供現金津貼，呼籲政府在抗疫工作要「人性化」，否則市民會有怨言。

港府昨又公佈，由低風險和中風險地區抵港、已完成接種新冠病毒疫苗的入境者，可獲縮短檢疫期。姚思榮認同相關決定，相信可以讓外國作為姿態上的參考，有利日後通關作準備。

姚思榮：月底前有機會實施「來港易」

針對當局有意設立「來港易」，讓內地居民免檢疫來港。姚思榮相信，由於返回中國仍需要檢疫，不會有遊客來港，主要處理商務、人道理由來港；又透露若疫情受控，預計在月底前有機會實施。

他相信，若然港澳能成功通關，對香港與內地通關打下良好基礎，而香港有更多市民接種疫苗，並且疫情「清零」，相信有利日後通關。

倡以打針或用「安心出行」人數作防疫措施標準

麥美娟批評，政府在防控疫情上無訂立指標，建議按接種疫苗或下載「安心出行」的人數，作為放寬防疫安排的標準。姚思榮認同，香港政府要改變作風，訂立防疫指標，並且要「邊做邊總結」，改善官僚作風。

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