【本報訊】去年7.21前夕，天水連線發起於元朗西鐵站外聚集遊行，活動最終因未獲發不反對通知書而取消，惟當日仍有人到場聚集。其間包括伍健偉在內的七名元朗區議員及天水連線成員遭警方票控參與受禁群組聚集。控方昨改控伍健偉（圖）及林進組織受禁群組聚集，其餘被告控罪不變。有被告道出與控方不同的案情後堅持認罪，處理本案的裁判官梁雅忻則回應謂：「唔好當我係橡皮圖章好冇？」終分別判被告罰款5,000及一萬元。

所認案情不同 官稱有權拒接受

被告為伍健偉、林進、侯文健、陳樹暉、梁德明、區國權及黃卓賢。案情指天水連線去年7月19日發起由元朗西鐵站至元朗大球場的遊行，遊行未獲發不反對通知書。當日下午2時半，有人在元朗西鐵站G出口近輕鐵站集結，伍健偉、林進及區國權三人當時正在發言，警方遂向人群警告違反限聚令。其間陳樹暉加入，與伍等人圍圈叫口號，警方拉起封鎖線圍起他們。伍及林再用揚聲器呼籲人士聚集，梁德明及侯文健先後自行走入封鎖線內，黃卓賢則在外圍舉起示威牌。七人最終因無解散或離開遭警方票控違反限聚令。

伍及林在庭上表示因遊行未獲發不反對通知書，故作為遊行召集人的天水連線有責任呼籲市民及告知傳媒該集結已取消及終止。惟記者會未開始前，他們已被警方包圍及票控。

梁官直指二人提出的補充案情與控方版本相違，即使堅持認罪，法庭有權不接受。梁官強調：「唔好當我係橡皮圖章好冇？我有責任釐清案情。」梁官再看控方證據後，判組織受禁群組聚集的伍和林罰款一萬元，其餘參與聚集的五人則罰款5,000元。

案件編號：TMFS2-9/21