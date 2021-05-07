【本報訊】過去半個月多宗社區變種病毒個案證實來自一個家庭聚會群組，源頭印裔男與菲籍女友上月中曾到興華邨女方家中吃晚飯，女友母親昨亦確診。而當晚一起吃飯的家庭成員未及時隔離，繼續舉辦生日會及深水灣沙灘派對，造成傳播，群組至今八人染疫，兩密切接觸者在中環置地工作。

防護中心：倘瞞報會檢控

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，首兩名社區變種病毒確診患印裔男及其女友已康復出院，較早前邀請兩人到個案追蹤辦公室再詳細查問，印裔男始記起曾於4月13日到柴灣興華（二）邨豐興樓女友的67歲母親家中參加晚宴，其女友母親昨確診成第11672號患者，帶N501Y及E484K變種病毒株。

第11672號女患者另一兒子、其女友及她的孫兒曾與她同住，亦有參與晚宴，三人日前才送往檢疫中心，目前正等候測試結果。該兒子及其女友分別於中環置地太子Oliver’s the Delicatessen及置地廣場Urban Bakery Works工作，兩店員工須檢疫。

兩人有參與4月18日在福榮街37號舉行的生日會，出席的東涌映灣園菲傭、康怡花園菲傭及薄扶林豪峰菲傭已確診，東涌菲傭更感染僱主兩家庭成員。兩人又曾在4月25日及5月1日於深水灣辦派對，20名參加者要檢疫。中心會嚴謹跟進是否有人刻意隱瞞，若有證據會檢控。

理大分析證實，上述三名確診菲傭病毒基因排序與印裔男一樣，顯示有傳播關係。負責研究的醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，東涌菲傭的女僱主（個案編號11792）的病毒基因與其他個案也高度相似，只多了一個突變，顯示她是傳播鏈中較後期被感染，可能是第三或第四代傳播個案。

香港醫學會發聲明，關注社區出現10宗變種病毒個案，部份患者完成檢疫及多次檢測才驗出，要求政府必須嚴密監察檢測承辦商的檢測質素，如規定採樣員必須具備醫護背景，或受醫護人員監督。