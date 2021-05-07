【本報訊】前年7月28日上環爆發警民衝突，其中23人被拘控參與暴動。案件已審訊了52天，踏入尾聲，出現罕見申請，其中12名被告聯合申請「換官」，質疑主審法官陳仲衡表面看來偏頗，過早排除辯方辯護理由，例如在辯方甫開始盤問證人時便以「冇意思，唔使問」為由打斷，又批評大狀拖延審訊進度，令大狀看似違反專業守則，及挖苦及嘲諷大狀，是首次有牽涉反送中案件的被告申請「換官」。

本案原定60天審期，昨踏入第52天聆訊。代表首被告張智麟的大律師關文渭聯同另外11名被告要求法官陳仲衡避席，不再繼續處理本案。

陳官多次打斷大狀盤問

關大狀認為陳官需要「元神出竅」，以坐在公眾席上旁聽人士的角度來考慮申請。陳官聞言指元神出竅一詞較抽象，應以「抽離」來形容。關回應指，望陳官以思想公正的旁觀者考慮申請，強調只是指陳官表面偏頗，並非實際偏頗。

關指出，申請方認為陳官似乎過早拒絕或排除辯方的抗辯理由，例如在辯方盤問時嚴詞批評大狀拖延案件，令大狀看似違反專業操守，及與大狀交流期間令旁觀者感到他挖苦及嘲諷。據悉過往多日聆訊期間，陳官在大狀甫開始盤問證人不久，便以「冇意思，唔使問」為由打斷。

關大狀強調，申請方是經過深思熟慮及翻聽法庭錄音後，才在審訊第50日（周三）書面申請「換官」，直言今次申請不是輕率而為，亦非策略性申請。關解釋指，申請方起初不肯定是否個別大狀惹人煩厭，才令陳官有如此反應，遂在所有辯方大狀盤問完畢後才申請。陳官表示需時考慮，周一早上裁決。

其餘11名申請換官的被告為徐慶鈞、陳希雋、林少鋒、蔡澤新、楊智昇、黃頌恩、李少康、周錦濤、黃飛鴻、譚伊婷及黃柏賢。

陳官曾審理佔中九子案，判戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘入獄，亦曾審理前年7月14日港大畢業生在沙田新城市廣場咬斷警長無名指一案，判畢業生入獄五年半。

案件編號：DCCC871/19