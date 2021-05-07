【本報訊】前日遭國安處高調搜查、被指涉嫌違反國安法的Chickeeduck荃灣新店，昨日由中午開始繼續有大批市民前來爆買大懲罰，市民熱情持續至晚上，高峯期過百人排隊等候購物，店員關門前提早舉牌截龍。老闆周小龍昨曾現身店內，有市民前來支持，他對前日國安處的處理手法仍感憤怒，再批國安人員態度惡劣。

前日左報發文狙擊，指該店「販『獨』無視國安法」，前晚國安處人員持法庭搜令到場調查一小時。據知事件跟招牌上的「光復香港、時代革命」大型塗鴉有關，亦涉及店內出售物品。

周小龍：較國安專業有禮

前晚事發後大批市民前往爆買支持，昨日下午開始，不少市民到場購物，老闆周小龍現身店內，感謝市民支持，眼濕濕稱「我唔行得出去，因為我會喊」，又指「香港人一次又一次證明畀呢個政權睇，你有咁嘅行動，我就有咁嘅反應」，強調他有開店自由，又指「我嘅自由空間喺過去57年已經收窄咗，噚（前）日事件之後，我已經成為國安嘅針對目標」。

該店昨晚8時半關門，8時10分門外有近百人排隊，店員提早舉牌截龍。至晚上9時，多名消防員到場指接到投訴，懷疑店內走火通道不合規格，調查後證實沒違反消防條例後離去。周其後指該三名消防員專業及有禮，「比噚日嘅國安專業，起碼冇大大聲冇禮貌」。