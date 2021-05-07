【本報訊】2019年區議會大勝距今僅年半，「港版2.28」後23名區議員還柙，有人更因長時間還柙而決定辭去區議員職務。沒有區議員，區務仍在，如何解決？有議助硬着頭皮接棒、有區議會同儕「捱義氣做多區」、亦有居民不忘區議員「自己社區自己救」的教誨，繼承議員之志，「我哋有責任去做，唔好睇小居民嘅力量」。

記者：周詠雯 朱潔玲

張可森議助留守 只想與街坊同行

2月28日，警方以「串謀顛覆國家政權」罪正式起訴47名參與民主派初選人士。47人中，有23人是區議員，其中包括在初選論壇呼籲大家「飲多啲水，食多啲菜」的屯門區新墟區議員張可森。

訪問那天，張可森的辦事處很忙，眾助理手中各有不同雜物，有些是信件，有些是以前派給街坊的疫情資訊，還有數叠是競選時用的Foam Board，眾人忙着逐張撕去上面印有張可森姓名的貼紙。不久，同區區議員黃丹晴、潘智鍵到來，幫忙推走剩餘的數箱防疫包，派給區內街坊。街坊喜孜孜接過，但他們也許不知，這是因為張可森的辦事處要關閉。辦事處最後一天，沒有大肆公告，只由助理阿Tim鎖上門，眾人高呼一句「完」便悄然結束。

張可森被捕後，民政處一直未有明確答覆能否繼續報銷辦事處租金，團隊決定先將辦事處關閉。辦事處關閉後，議助相繼離職，最後只剩下Tim一名全職助理，「寄居」在興澤區議員曾振興的辦事處。搬到新址後，Tim再聽不見張可森高談闊論Bitcoin、Viu TV和廣東歌，也不見昔日同儕大笑，只剩他獨自處理新墟區務。不過街坊有求助時，卻不介意路程遠了，照舊找來，有時是因屋宇滲水，有時是區內環境衞生，也有和張可森熟稔的街坊，哭訴擔心張可森，Tim都一一傾聽。

今年才25歲的Tim，當初覺得張可森「有種Charisma（魅力）令人想同佢一齊行」，於是加入團隊，但沒想過這麼快，竟成為團隊的「最後一人」。他服務的新墟屬屯門心臟地帶，有多座單幢式大廈，沒有管理處，很多問題都依賴區議員幫忙。

現時Tim要一人兼顧巡區、處理求助和聯絡政府部門等繁重工作，區務尚能「頂硬上」，惟沒有張可森在旁總有點不習慣。訪問當日，Tim和曾振興帶記者走訪新墟，二人每走過一段路，各樣與張可森的回憶便湧出，「呢個位佢（張可森）成日攞嚟講㗎……呢個位本來係著名嘅垃圾山，咁多年都清唔走……諗住呢頭咁多食肆都係解決唔到㗎喇，點知又畀佢處理好」。

不過此刻，張可森仍陷囹圄，Tim能否繼續以議助身份服務街坊還屬未知之數。但他表示這段時間，漸漸與新墟街坊建立感情，因此不論日後如何，仍想繼續服務街坊，「好想做到個角色係同街坊一齊經歷，一齊行。就算去到咁困難嘅環境都好，都唔想放棄呢個地方，用我嘅方式守護呢個地區」。

譚凱邦兄弟補位 「遇到佢係整定」

有區議員因同儕還柙，主動「補位」協助，荃灣區楊屋道區議員林錫添就是其中一人，在同屬荃灣區的馬灣區議員譚凱邦還柙期間，替譚處理部份區務（編按：訪問期間譚凱邦尚未辭任區議員）。當馬灣有大廈需強制檢測時到馬灣開街站支援、在荃灣區議會大會上，提出譚凱邦還柙前着緊議題的議案、又在紅日到馬灣開街站，聽取馬灣居民對區務的意見。

林錫添表示，面對政權打壓，「我哋要點樣幫佢哋補位呢？」同區區議員亦已有心理準備，「大家自動自覺，幫得就幫啦」。林錫添形容譚凱邦是其「好兄弟」，他2015年首次參選區議員觸礁，因政治形勢使然，曾一度考慮放棄地區工作，幸得譚凱邦鼓勵，同時分享「做區」心得。林錫添2019年報捷，擊敗民建聯對手當選。他憶起與譚凱邦的相識經過百感交集，「好似個天係安排咗要我遇到佢，再遇到香港咁嘅時勢，覺得好似好多嘢係整定咁樣」。

譚凱邦還柙前，擔任環境及衞生事務委員會主席，2月28日到警署報到前，已預計需長時間還柙，「喺嗰段時間，就真係講咗好多安排嘅細節，成個荃灣區嘅環境衞生嗰啲點安排」。3月23日，林錫添在荃灣區議會大會，提出譚凱邦還柙前一直關心的荃灣楊屋道「垃圾山」議題，希望政府部門跟進。

記者問，有否想過在議案加上譚凱邦的名字？他苦笑指，議案文件需議員親自簽名作實，譚凱邦還柙後，他曾爭取以公務探訪形式探望，與他討論區議會會議內容；惟政府只容許他以親友探訪形式見面，無法將會議文件帶入監牢，故譚凱邦無法以其名義提出議案。至於譚凱邦對議會事務的意見，一切靠探訪者牢記，「成件事就好似急口令咁樣，砰呤嘭唥講講講講」。

業委承傳岑敖暉 自己社區自己救

另一邊廂，有居民決定踏出多一步，實行「自己區務自己做」。去年，岑敖暉擊敗盤踞荃灣海濱選區29年、曾舉辦「五月天母親演唱會」的「歌王」鄒秉恬。區內海濱花園居民乘勝追擊，去年7月的業委選舉，鄒秉恬再度落馬，失去業委主席及第五座業委代表兩職。岑敖暉因參與民主派初選還柙，處理區務的責任，就由一眾新晉業委成員扛上。

開街站、收集居民簽名、巡區、就區內事務向政府表達意見，是新晉業委現時的日常。業委Tim笑言，「我哋都係啱啱先嚟，第一屆嚟做，Lester又係第一屆做議員，大家乜都唔識，最緊要夠勇」。談起岑敖暉，三名受訪業委均讚不絕口，副主席Allan指，與岑敖暉討論區務議題，「佢係落足工夫，好清楚嗰樣嘢，唔會話求求其其答你」。Tim指，最難忘是岑1月因初選被捕，被拘留20多小時獲保釋後，亦沒有忘記當日有業委會議，仍以視像形式在會上滙報區內事務，形容他是「好努力、好可靠嘅後生仔嚟」。

眾業委憶述，岑敖暉當選後常強調，居民角色及力量均比區議員大，現時岑敖暉被關進牢獄，業委會主席Grace感慨，「可以話係間接承傳咗佢話社區要自己救，唔係一定要靠區議員咁樣」。Tim補充，「岑議員講咗咁多次，𠵱家我哋咪要落力啲去做囉」。

（編按：2021年5月6日，岑敖暉被判監六個月。根據《區議會條例》，任何罪行被判處為期超逾3個月而又不得選擇以罰款代替的監禁，判囚者會喪失區議員資格。）