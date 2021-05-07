大概很多人也有錯愛的經驗 — 愛上一個不該愛的人，或在一段痛苦關係中不能自拔。愛情的盲目不用多說，大家都比較理解，但對負面情緒卻習慣排斥，總以為情緒可以自控。上回在「不要把悲哀感覺假設是來自你虛構」一文說過壓抑情緒有反效果，那習慣自我批判的人到底如何運用正念，像看浮雲聚散般單純的覺察情緒，然後由衷接納它們呢？我在黃偉文寫給彭羚的舊歌《無人駕駛》得到啟發。

「你說你愛錯人就像命運弄人／不知當初怎被吸引……」

這首歌開首已道盡鍾情感覺的不理性。只要曾經愛過，大概都明白愛情萌芽之時，往往就是「我都不清楚怎樣戀上」吧！但當理性無法接受，我們總想奪回情感的主導權，像歌詞所說，「心底渴望指引心的方向」，然而理性與感性的苦戰總是沒完沒了，最終讓我如夢初醒的，是這一句斷言：「我們只可以看着它戀上」。

是這句話讓我釋然。之前每次掉進情緒漩渦，我都很討厭自己的性格，例如太在意別人、事事強求萬無一失，結果讓焦慮成為根深柢固的習慣，知道時彷彿已病入膏肓。那時候初學正念（Mindfulness），從生活中覺察到自己種種執着、憤怒、焦慮，雖然老師都說「知道就好」，不用排斥或者否定，但性格使然，我認定那些情緒害苦了我，然後內疚、自責、難過，還不自覺地分析，甚至嘗試操縱，就是不理解「只可以看着它」。結果，說來慚愧，我是因為壓力導致早搏而學正念，卻在修習三年後患上廣泛焦慮症。

原來，我忽略了正念一個重要提醒——不加批判。美國靜觀減壓課程（MBSR）創辦人卡巴金博士（Jon Kabat-Zinn）是這樣定義正念的：「有意識地、不加批判地留心當下此刻而升起的覺察。」看到他很強調不加批判，我才恍然，那些自責不就是批判嗎？要是認定那些情緒都是錯，當然就會排斥，自然也無法接納。

社會文明一直要求我們約束自己，也強調以批判思維明辨是非，這種要求在維持社會以至個人生活秩序上行之有效，但處理我們內心深處的情緒，壓抑和批判其實只會適得其反。說到底，諸如憤怒、焦慮、傷心等情緒不過是一種反應，跟遇上一個讓你怦然心動的人一樣，不需要理由，也根本沒有讓理性操控的空間。感覺偏偏更是，越壓抑，只會越強烈。心理學家韋格納（Daniel Wegner）的實驗早已發現，若要求受試者別想白熊，白熊影像反而不斷在他們腦海浮現，這樣越想壓抑卻越揮之不去的現象，心理學稱為「白熊效應」（the White Bear Problem）。

那該如何面對自己的情緒呢？我的經驗是，首先從過度批判中釋放自己，試試放手讓感性主宰，並相信自己的直覺，《無人駕駛》把這感覺寫得很形象化：

「我的感性在駕駛／自然憑直覺 ／追蹤這一切

是哪一個站 ／是哪一個人／非我力量控制」

需要注意的是，放手不代表放肆，正念的修習仍要求我們持續覺察自己的起心動念，讓我們不至於迷失莽撞。然而透過沉默的觀察，靜靜看着直覺帶領自己的方向，慢慢你會學會接納當下的自己，而非幻想中的自己，批判和壓抑情緒而造成的問題自會迎刃而解。而回到當下也可以減輕日常生活的壓力，下一篇再細說。

撰文：Ophelie-C

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Ophelie-C

80後傳媒工作者，情緒「自療」的過來人。見識過情緒深淵，決心學冥想自救，慢慢從正念看到不一樣的現實。越過幽谷後有緣成為義務導師，堅持不扮高深，盼以「貼地」實例分享正念的日常。

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