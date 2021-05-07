【本報訊】政府昨宣佈下周三起實施入境檢疫新措施，外地抵港人士如已接種兩劑疫苗並相隔14天，抵港後可縮短檢疫期。不過，來自甚高風險及極高風險地區人士維持強檢21日及禁飛所有航班。

不包括極高及甚高風險區

食衞局常任秘書長（衞生）陳松青表示，昨日起將海外地區劃分為A1組極高風險、A2組甚高風險、B組高風險、C組中風險及D組低風險。除來自極高風險及甚高風險地區人士，對其餘地區完成接種兩劑疫苗並相隔14天的來港人士，將因應有關國家或地區疫情發展，調整縮短檢疫期，新措施下周三起實施。

政府接受由世衞或國家批准使用的疫苗，視乎不同疫苗要求的針數，來港人士須完成所有針數並超過14日，才可享有放寬檢疫安排。

澳洲、新西蘭和新加坡現時屬低風險地區，抵港後可由14日指定檢疫酒店強檢減至7日，另加7日自我監察及維持第12日強檢。高風險及中風險地區現時包括加拿大、法國、俄羅斯、美國等，可由21日指定檢疫酒店強檢減至14日，另加7日自我監察及須在檢疫後第19日強檢。

極高風險地區現時包括巴西、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非，維持禁飛航班到港；甚高風險地區現時包括愛爾蘭及英國亦安排不變，即使已完成接種疫苗也不可縮短強制檢疫期。

下周五起曾到中國內地、澳門及台灣人士如已打兩針疫苗並超過14天，非以「回港易」回港，指定檢疫酒店強檢期可由14日減至7日，另加7日自我監察，及須於第3、5、12日強檢，適用陸路或機場抵港者。