去年疫情期間，工聯會在黃大仙富臨皇宮舉行「慶回歸」晚宴，場內眾人疑違法除罩交談，又同台高歌。臨近母親節，黃大仙富臨皇宮更涉一連兩日違反政府防疫規例，該店屬B類及C類混合運作模式，惟連續兩日店內有多於6人一枱，亦未有要求所有食客使用「安心出行」或填寫資料。

根據政府最新防疫規例，食肆分為A、B、C及D類，其中B類每枱最多坐4人，食肆員工每14日進行一次病毒檢測，或完成疫苗接種；C類最多6人一枱，顧客需使用「安心出行」，食肆員工需接種第一劑疫苗。所有食肆均需張貼告示，表明該店屬於那類運作模式。

黃大仙富臨皇宮就貼出告示，顯示該店為B類及C類混合經營。惟昨晚（7日）有市民一家7口到黃大仙新光中心富臨皇宮慶祝母親節，職員不但容許7人同枱，亦未有要求所有人都使用「安心出行」。

市民指場內不止一枱多於6人 惟10時後被要求分枱坐

市民陳先生（化名）指，同枱的7名親友，部份人有使用「安心出行」，亦有人提出要為長者填寫資料，豈料職員卻表示，「呢個鐘數唔洗啦」，令陳先生不明所以；部份較遲入席的親友，更是出入自如，未被要求使用「安心出行」或填寫任何個人資料。

陳先生表示，除自己一枱外，場內不止一枱多於6人，甚至有8人一枱，但都分散在不同位置，「好隨機組合咋喎」；當晚10時後，酒樓經理又突然要求他們分枱，「話費事俾人影相，叫我哋坐返開4人一枱，雖然我唔知道佢嘅邏輯喺邊」。

記者今晚前往黃大仙富臨皇宮了解，發現亦有一枱食客多於6人，涉違反防疫規定，其餘多於4人的食枱，則都位於容許6人一枱的範圍內。

非首次違防疫規例 工聯會去年曾辦「慶回歸」晚宴

富臨黃大仙分店並非首次涉違反防疫規例，去年工聯會黃大仙地區服務處曾於該店舉辦「慶回歸」晚宴，出席者包括行政會議成員黃國健及工聯會鄧家彪，2人被攝下曾除罩後四處交談，甚至與他人同台致辭及唱歌，社交距離及餐枱相隔均不足1.5米。

前年反修例運動期間，富臨集團被指靠攏襲擊示威者及記者的福建幫，網民呼籲罷食抵制集團旗下食肆；去年疫情期間，富臨亦被指拖欠員工遣散費；今年3月，富臨皇宮北角分店受疫情影響宣佈結業。

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