本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情仍有暗湧，昨日（7日）雖然只新增3宗個案，但當中有2宗屬本地個案，並有1宗屬源頭不明。該不明源頭個案為華大基因的文職員工，患者已於4月10日完成兩劑BioNTech疫苗接種，由於抗體檢測呈陰性，故衞生防護中心認為個人案屬新近感染的機會較高，但因為患者已接種疫苗，故病毒量不高。另有少於10宗初步確診。

另外，衞生署昨日亦公佈，已查明本港其中8宗疑本地感染的變種病毒個案的關連，當中首宗社區感染的印裔工程師（第11643號個案），曾到女友人（第11672號個案）家中與其家人聚會，當中女友人的母親（第11800號個案）是昨日確診的相關個案，而女友人的兄長、兄長的女友及嬰兒則再與另外3名確診菲傭聚會，故女友人的3個親人被送往檢疫中心。

政府昨日公佈為已接種疫苗後14日的人士放寬檢疫要求，當中包括已接種疫苗人士從部份地區返港只需隔離7日。同時政府亦修改有關變種病毒個案住處的檢疫要求，令多幢大廈居民將可返回社區，而不須在竹篙灣坐21日「疫監」。

另外政府昨晚公佈，4個地方因為有變種病毒個案到訪而被納入強制檢測，分別為柴灣興華邨興華廣場、柴灣新翠商場、中環環球商場及中環皇后像廣場。任何人於4月29日身處柴灣興華廣場或新翠商場超過一小時的人士；5月1日或2日曾身處中環環球商場（只包括商場）超過一小時的人士；以及5月2日曾身處中環遮打道皇后像廣場花園超過一小時的人士，均須要在5月10日或之前接受檢測。柴灣興華廣場及新翠商場的受檢人士，若在5月4日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而環球商場及皇后像廣場的受檢人士，若在5月1日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外有16間學校因爆發上呼吸道感染，亦被納入強制檢測，於4月24日至5月7日期間曾身處相關學校超過兩小時的人士，須於5月10日或之前接受檢測。受檢人士在5月5日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

5月7日強制檢測：

涉變種病毒株本地確診個案曾到訪地方

●柴灣興華廣場（4月29日曾身處）

●柴灣新翠商場（4月29日曾身處）

●中環環球商場（只包括商場）（5月1日或2日曾身處）

●中環遮打道皇后像廣場花園（5月2日曾身處）

學校

●筲箕灣蒙特梭利國際學校

●薄扶林協康會慶華中心

●沙田香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校

●慈雲山路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園（慈愛分校）

●沙田救世軍中原慈善基金幼稚園

●大埔明雅中英文幼稚園

●旺角天主教明我幼稚園（奧運校）／天主教明我幼兒園

●馬鞍山保良局馮梁結紀念幼稚園

●元朗天純幼稚園

●沙田迦密愛禮信小學

●深水埗聖方濟各英文小學

●大角嘴中華基督教會基全小學

●元朗錦田公立蒙養學校

●屯門保良局方王錦全小學

●葵涌石籬天主教小學

●天水圍伊利沙伯中學舊生會小學

衞生署5.10恢復部份學生健康服務

衞生署宣佈，轄下學生健康服務將於5月10日起恢復部份周年健康檢查服務，其中7間學生健康服務中心將逐步恢復小一及中一學生在2020／21學年的周年健康檢查。7間中心為柴灣學生健康服務中心、九龍城獅子會學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、南葵涌學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心及西環學生健康服務中心。家長將透過學校獲得健康檢查安排的通知。另外，學生健康服務會繼續於健康評估中心為需要進一步跟進的學生提供有限度的健康評估服務，包括由臨床心理學家、營養師、視光師、聽力學家提供的評估服務，以及脊柱側彎相關服務。

5.10恢復安老及殘疾院舍有限度探訪

社署宣佈，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日（周一）開始實施有限度探訪安排，訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約，已接種兩劑疫苗，並於探訪前滿14天的訪客（須出示有關接種紀錄），須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告並為陰性，或提供探訪前24小時內的陰性檢測結果。

訪客須自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗、或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

如沒有接種疫苗、或未完成接種兩劑疫苗，或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明者（公務探訪者除外），如因體恤原因須到院舍緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交陰性結果檢測證明。

另新措施除限制訪客數目，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多1人（公務除外）。

政府指定的抗原快速測試產品包括：1. 妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）；2. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）；3. Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員 院舍工針後免定期檢測

政府表示，已就第14輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」。規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月14日至27日期間值勤，須於4月30日至5月13日期間檢測，已經疫苗接種的人士（即在檢測期限的14天前已經合共接種了兩劑疫苗的人士）毋須檢測。

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（8日）會在柴灣興華邨一號遊樂場、柴灣公園（一號及二號籃球場）、柴灣環翠里避車處及東涌文東路公園入口設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。而5個位於中西區的流動採樣站（中環愛丁堡廣場、中環9號及10號碼頭外、西營盤社區綜合大樓、堅彌地城遊樂場及金鐘添馬公園），均會於5月8日至9日，提早於早上8時或9時開放，並會於5月10日繼續提供服務。位於長沙灣麗閣社區會堂、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館及屯門建生社區會堂的流動採樣站均會延長服務日期至5月16日。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月10日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月16日）

●天水圍天瑞體育館（至5月16日）

●屯門建生社區會堂（至5月16日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●中環9號及10號碼頭外（至5月10日）

●西營盤社區綜合大樓（至5月10日）

●堅彌地城遊樂場（至5月10日）

●金鐘夏慤道添馬公園（至5月10日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月9日）

●小西灣社區會堂（至5月9日）

●柴灣興華邨一號遊樂場（5月8日至10日）

●柴灣公園（一號及二號籃球場）（5月8日至10日）

●柴灣環翠里避車處（近青年廣場）（5月8日至10日）

●觀塘遊樂場（至5月9日）

●楓樹街遊樂場（至5月9日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月16日）

●旺角上海街557號（朗豪坊對面）（至5月9日）

●九龍公園小型足球場（5月8至9日）

●葵涌運動場（至5月9日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●將軍澳香港單車館公園露天劇場（5月8日至9日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月9日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（5月5日至9日）

●東涌文東路公園入口近迴旋處（5月8日至9日）

●東涌富東邨富東廣場地下對出空地（至5月9日）

●東涌逸東邨迎逸樓及祿逸樓對出空地（至5月9日）

●東涌東堤灣畔公共空間及東薈城露天廣場（至5月9日）

供重開場所之強檢職員及外籍家庭傭工

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月10日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月8至9日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月8至9日）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）（5月8至9日）

●荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）（5月8至9日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月7日16:30）

11,801宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案，少於10宗初步確診

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多5人出院（第11405、11714、11736、11768、11784號個案），共11,473人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

85名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11764號個案），其餘80人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情（截至5月7日18:30）

兩岸疫情最新數字：大大陸6日新增13宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海5宗、廣東5宗、福建2宗、陝西1宗，累計確診病例90,739宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,178宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月7日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.55億、死亡人數超過324萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,259萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58萬。印度確診人數突破2,100萬，死亡人數超過23萬。巴西確診人數超過1,493萬，死亡人數超過41.4萬。法國確診超過578萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、比利時、瑞典等12國確診宗數均超越100萬大關。

●根據俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund），全球已有超過2000萬人接種了俄方研發的Sputnik V疫苗，目前有超過60個國家批准使用該隻疫苗，總人口達32億。俄羅斯總統普京說，俄國已研發出「輕量版」Sputnik V疫苗，只要注射一劑，有效率也可達接近80%。

●美國藥廠Moderna周四引述首次臨床測試數據，指其疫苗在12-17歲青少年中的有效率達96%。該藥廠說，在美國進行的測試中，有3,235人參與，其中三分二接種Moderna疫苗，其餘三分一注射安慰劑，結果有效率達96%，在接種首劑疫苗後的14天，錄得12宗確診，沒有嚴重副作用。

●全球疫苗接種比率最高的印度洋島國塞舌爾(Seychelles)，由於過去兩星期確診數字增加，宣佈收緊防疫措施，包括停課3周、禁止家庭互訪、取消體育活動和下令酒吧提早關門。

人口約9.8萬人的塞舌爾，超過60%成年人已接種兩劑疫苗，比率全球最高。但衞生部長維杜特(Peggy Vidot)在記者會上說，縱使努力防疫，目前疫情仍然嚴峻，上周有不少確診個案。據衞生部的數字，塞舌爾在4月29日起的3天內，共錄得497宗新增確診，令累計確診增至6,373宗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,599,446 (580,025)

印度 21,077,410 (230,168)

巴⻄ 14,930,183 (414,399)

法國 5,789,282 (106,011)

⼟⽿其 4,977,982 (42,187)

俄羅斯 4,799,872 (110,366)

英國 4,444,257 (127,843)

意⼤利 4,082,198 (122,263)

⻄班牙 3,559,222 (78,726)

德國 3,491,098 (84,239)

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