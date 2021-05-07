【本報訊】民主黨前主席胡志偉因47人案及未有交出BNO，已被還押四個月，其父上月辭世，喪禮昨晚舉行，但早前懲教署拒絕批准他外出為父奔喪。他昨早盡最後努力，向高院申請保釋。國安法指定法官杜麗冰稱基於人道考慮，同意容許胡志偉短暫保釋外出參與喪禮，但列出一系列限制，包括喪禮須於私人場合舉行、只容許家人參與、不准與其他無關人士聯絡，並且喪禮的地點、時間及路線須保密。

胡志偉昨早步入犯人欄時神態憔悴，頭髮散亂，等候開庭期間仍向公眾席敬禮致意。有關保釋條件是由胡志偉一方提出，律政司代表昨早稱，基於人道立場同意批出短暫保釋，而非涉及法律觀點。杜官讚賞律政司富有同理心，又特別提到網上有人號召到喪禮現場支持胡，認為此舉對胡的申請並無益處，理解懲教署當初基於安全考慮拒絕胡外出的做法。杜官批准有條件保釋外出，胡須指定時間內歸押，但庭上沒公開時限。

胡太：再次感謝大家關心

根據訃文，胡父昨日設靈，今早舉行大殮，繼而奉柩火葬場火化。

胡太透過丈夫的社交網站表示，收到街坊好友查詢，問可否到殯儀館向胡老先生致意。她稱因場地所限及疫情之故，喪禮僅供親友參加：「家翁的喪禮是開放予家人、親友和街坊好友前來弔唁。我們再次感謝大家的關心。」

胡志偉因參與去年民主派初選，被指違反港版國安法中的顛覆國家政權罪而被捕，及後又因在7.1未經批准集結案中未有交出全部旅遊證件，違反擔保條件，不准繼續保釋，後來亦因初選案被控還柙，至今他已還押於荔枝角收押所超過四個月。

由於有傳媒在場守候，鑽石山殯儀館的保安員人數亦增加，禁止記者進入大樓，並將運送遺體的通道拉上捲閘。下午4時許開始，有市民途經殯儀館時，在館外雙掌合十致意；民主派人士則陸續到靈堂致意，包括劉慧卿、李華明、涂謹申、曾健成、梁繼昌等，各人神色凝重，未有回應記者提問。

建制田北辰石禮謙送花牌

民主黨發言人莫建成昨午4時半在殯儀館外見記者，指由於胡志偉奔喪需要依循保釋條件，因此未有透露太多詳情，包括胡志偉到場時間。莫指奔喪是基本權利，感謝律師團隊，也感謝關心事件的市民，今次最終暫准胡外出奔喪，讓胡能盡孝義之道。他續稱，胡父喪禮將以道教儀式進行，大概晚上開始。

喪禮約有250人出席，至晚上10時許，一輛七人車停泊在殯儀館後門位置，其後工作人員稱，胡志偉家人將會離開靈堂，家人不希望記者拍攝，記者們亦尊重要求。未幾，一輛警方衝鋒車駛進殯儀館後門停車場，停泊約五分鐘後駛走，未知原因。至晚上11時，胡仍未抵達殯儀館。

不少政界中人以個人名義或聯名獻上花牌：建制派有田北辰和石禮謙；民主派有陳建民、劉慧卿、陳淑莊、林卓廷、尹兆堅、黃碧雲、葉建源、馮偉華及一批區議員；政黨團體方面有民主黨、支聯會、工黨、公民黨、社民連、人民力量、民協、教協；傳媒人有「May姐」陳淑薇和李慧玲；此外，也有市民以不同名義送上花牌，包括「同路人」、「香港人」、「一群感謝胡志偉堅守良知的普通市民」等，亦有胡就讀中學皇仁書院的多名校友。

據胡志偉團隊早前透露，胡上月上旬得知92歲父親病危後，擬申請到醫院探訪，惟因手續和時間關係，胡父上月13日去世，對於未能到醫院見父親最後一面，身為獨子的胡對此已感到十分難過。

胡志偉早前向懲教署申請外出為父奔喪，惟署方以保障懲教人員、在囚人士及公眾安全為由，拒絕批准申請，更反建議以視像方式拍攝胡父遺體，讓胡「瞻仰遺容」，惟胡認為此舉對先人不敬而拒絕。翻查資料，過往不少案例均顯示法律不外乎人情，至親離世，懲教署亦曾安排在囚人士外出奔喪。

同樣正被還柙的民主黨黨友尹兆堅，其社交平台管理員前日於facebook稱，看到有關胡的新聞，感到惋惜及難過，指中國人重視孝道，即使現代人生活忙碌，但親人離世，總要盡最後孝道打點一切。