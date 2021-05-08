司法機構擬就投訴法官引入兩層、「社會人士」有份參與的處理機制。香港律師會回覆《蘋果》查詢時指，司法機構提出的改進措施，以《基本法》保障司法獨立的條文為出發點，改革後終審法院首席法官仍會就每項投訴作最終決定，符合司法獨立的原則。

律師會回覆查詢時，引述終院首席法官張舉能在今年法律年度開啟典禮的發言，認同在不可削弱司法獨立此關鍵大前提下，投訴處理機制仍有提高透明度和問責性的空間。該會強調，司法獨立在《基本法》受憲制保障，作為法院人員，該會將保持警覺，以確保司法機構的獨立性不受損害或被削弱。

針對司法機構提出的改進措施，律師會認為增設的諮詢委員會只是諮詢角色，終院首席法官會就每項投訴作最終決定，符合司法獨立原則，至於其他詳細措施，該會作研究後，有需要時會要求司法機構澄清。

司法機構日前向立法會提交文件，建議將處理法官投訴流程由一層變兩層。第一層會由一名高院級別法官組成專責的法官小組，處理性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注的可跟進投訴，再交由第二層，由終院首席法官領導、成員包括法官及社會人士組成的諮詢委員會審視及給予意見，在考慮諮詢委員會意見後，終院首席法官會就每項投訴作最終決定。

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