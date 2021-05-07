「我覺得為母則強。因為媽媽呢個身份，我覺得我會成為一個更強嘅人，我亦希望小朋友都會為我感到驕傲。」數年前才回流返港的兩孩之母，為着下一代免於暴政與洗腦，又要踏上征途。同樣即將成為特首林鄭月娥口中「逃犯」的，還有一位小康之家的事業型媽媽。明天，她倆都會度過最後一個在香港的母親節。當一切完全不像你預期，才明白不可心死，沿路再走幾千公里……

記者：陳芷昕

【睹速龍闖商場 下定決心遷台】

早於七年前爆發雨傘運動時，剛從外國回流香港的陳太（化名）不滿香港自由日益收窄，萌生移民念頭。至2019年反送中運動爆發，念頭逐漸成為具體計劃。自言是淺黃的她，曾與丈夫一同上街遊行反對修訂《逃犯條例》。每次離家前，她都會先抱抱三歲的兒子，像要向他交代身後事一樣。

隨着警暴越演越烈，陳太覺得這城市不再適合他們一家三口生活。身為一個母親，最念茲在茲的就是孩子安危。那年某下午，丈夫帶着兒子到屋苑商場買水果，突然遇到一堆速龍突襲，他們手持武器，把疑似示威者推逼進商場廁所。雖然陳先生已馬上把兒子背過身來，以免他因目睹殘暴畫面而受驚，但這件事有如壓垮駱駝的最後一根稻草，讓陳太忍無可忍，覺得此地不宜久留。「我可以避免嗰仔見到呢啲嘢幾耐呢？今次我阻止到，下次我哋又可唔可以喺佢身邊保護到佢呢？」

“佢變藍傷心、變黃好擔心”

這兩年間，香港人見證着此城的高速淪陷。眼見兒子在國際幼稚園中也要開始學習唱國歌和參與升旗禮，陳太覺得香港教育制度已全然崩潰，「國民教育本身唔係問題，但如果你失真、或強迫學生畀一個規範答案，咁就真係唔係教育嚟」。她希望兒子將來成為一個具有批判思考能力的人，但矛盾的是，她亦擔心這將把兒子推上危險境地。「如果佢一直喺香港嘅話，佢第時變咗做勇武咁點算？如果佢變成藍我會好傷心，但佢變成深黃我又會好擔心。」

為了給孩子更理想的成長環境，家境不俗的陳氏一家，終於下定決心展開移民大計。去年懷上第二胎的陳太，決定在香港一邊待產，一邊尋找外國的工作機會。後來，她得到一台灣公司聘請，雙方商談過後，她決定今年7月前往台灣正式工作。丈夫亦與她協議好，將會繼續留港工作，一年過後便會前往台灣落地生根。

正因夫婦二人將分隔兩地一年，兩個孩子的去向則成為一大難題。距離港尚餘兩個半月，這個問題仍懸而未決。兩人決定4歲大兒子將隨陳太前往台灣生活，以讓他及早適應台灣學校的教學模式和語文要求。只是，目前只有四個月大的小女兒又該歸何處？陳先生認為，妻子難以同時兼顧工作和照顧兩個幼童，故希望女兒留在香港由他照顧。

從理性角度考慮，陳太明白這是最合理做法。在台灣，她不能聘用家傭幫忙打理家務和照顧孩子，重擔只能落在她一人身上。「如果我一個帶住兩個，就會好似單親媽媽咁，而我又要做嘢，又要花時間適應嗰邊生活。就算我搵咗日間託兒所同幼稚園，咁到夜晚又點算呢？如果阿女喊，我又要睇佢，咁第二日做嘢渾渾噩噩，我一唔小心佢可能會有生命危險㗎喎。」

然而，母親最不能接受與骨肉分離，尤其是小女兒還是一個襁褓嬰兒，陳太更是捨不得。「我好珍惜見到佢成長嘅經歷，到我走時佢先七個月大，我仲餵緊母乳，我唔想冇咗同佢呢啲相處嘅時刻。以前阿仔大約一歲時叫我『媽媽』，如果我擺佢喺香港，佢連叫我第一聲『媽媽』我都聽唔到。」

不願放棄照顧小女兒的陳太，惟有在離港前這段時間多加「演習」，以評估自己獨力照顧兩童的可行性。她曾試過帶着兩童到香港公園遊玩，看看可以在外間逗留多久。她慶幸自己尚算成功，「但好搞笑，每次我老公最後都一齊喺度」。但她也不能排除與小女兒分開的可能，所以現在更珍惜共聚的時光。「我會同佢傾多啲偈，攬佢多啲，佢又肉騰騰咁，就會唔捨得放手。」

下月中，先到台灣辦理移民手續的陳太會視察當地環境，尋找合適的日間託兒中心。她打算先在港處理台灣公務，減輕將來的工作壓力，以便能騰空更多時間照顧孩子。心底裏，她希望可以陪伴兩個孩子成長，為了他們，她相信自己必能完成不可能的任務。「其實我係一個dreamer，覺得為母則強。因為媽媽呢個身份，我會成為一個更強嘅人，希望小朋友都會為我感到驕傲。」