【本報訊】高等法院早前裁定前年參選區議會觀塘區翠屏選區的建制派鄭強峰選舉呈請勝訴，其對手民主黨洪駿軒（圖）非妥為當選。洪駿軒昨宣佈，因眾籌成績不理想兼法律意見對上訴結果不樂觀，故決定撤回上訴申請，意味他已被取消區議員資格。此外，公民黨成員、深水埗區美孚南區議員周琬雯昨以私人理由辭去區議員職務。

公民黨周琬雯辭區議員

原本向終審法院提出上訴的洪駿軒，昨向本報透露，由於眾籌成績不理想，至今只籌得14萬至15萬元捐款，加上多名黨友面對刑事訴訟，黨內經濟情況難以繼續支持他提出訴訟，多個法律意見亦相信他勝訴機會不高，故決定撤回上訴申請。他指，眾籌所得的十多萬元將會全數用於支付訟費。他又指，按照法庭裁決，他本月4日已正式失去議席，表示未來會按政治形勢，考慮是否參與區議會補選，並沒有打算離開香港。

洪駿軒其後在facebook發文，向選民交代。他指由18歲起擔任議員助理，到21歲當選成為觀塘區議員，至從事政治及社區工作近五年，感激戰友、同事、街坊好友。對於成為香港最後一批代議士，他為此感到光榮，呼籲各位同路人堅守信念。 他又認為，失去議席不等於失去民心，有些信念是政權無法撼動。

政府昨刊憲宣佈九龍城區議會土瓜灣南選區、荃灣區議會馬灣選區及西貢區議會軍寶選區，各有一民選議員議席出缺。今年3月25日，高等法院裁定九龍城民選議員李軒朗並非妥為當選，議席位當日起懸空。李軒朗早前宣佈已離開香港。荃灣民選議員譚凱邦與西貢民選議員黎銘澤早前宣佈辭任區議員職務，其議席位分別於上月20日及本月1日起懸空。因參與民主派初選正還柙的譚凱邦，早前已宣佈退出新民主同盟。黎銘澤則早前表明拒絕宣誓。

公民黨成員、深水埗區美孚南區議員周琬雯昨晚在fb宣佈，因私人理由辭去區議員職務。