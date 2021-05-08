政府昨日（7日）宣佈放寬「疫監」，容許疫廈居民毋須入營檢疫，改為多日強制檢測。惟檢疫中心投訴仍不絕，繼食物質素差，今早再有營友批評當局遲遲未派檢測樽讓大家驗毒，亦無人能解答入住居民何時可離營，有住戶批評竹篙灣是「第三世界管理」。有區議員透露，東涌映灣園居民已陸續獲准離開，政府會安排巴士送他們回家。

衞生署昨公佈放寬政策指，檢測持陰性結果的居民可有序離開檢疫中心，但無明確指出離開次序原則。如根據送入檢疫中心的時序，東亞銀行聯席行政總裁李民斌居住的半山堅尼地道8號居民昨晚已「放監」，東涌映灣園今日亦獲准離開，料之後依次應為美園大廈、荃威花園，最後是康怡N2座及豪峰居民，但暫時多數被隔離者都未知自己的歸期。

映灣園居民冀可居家隔離 批食物質素差

跟進映灣園居民情況的東涌區議員李嘉豪在社交網站指，被隔離的街坊已陸續收到離營文件，料最快今日下午離營。《立場新聞》報道該張離營通告，顯示工作人員會於離營前約一小時到房間帶居民到集合點，之後乘穿梭巴士直接返回映灣園。

據協助街坊的議助透露，映灣園約400戶、逾千名居民於上月30日入營檢疫，多名居民都想居家隔離。他們不滿竹篙灣沒有WiFi難以工作、熱線長期無人接聽、食物質素差，有時要等3、4小時才有飯食，甚至食物送到時已變酸臭、水油分離等；如今可「放監」，不少街坊都感到開心。

被隔離港大教授批資訊封閉 「當你監躉」

不過尚在檢疫中心的居民仍要無了期等候。正在竹篙灣隔離的豪峰住戶、港大矯形及創傷外科學系臨床副教授方欣碩表示，暫時未知何時可回家，「呢度冇任何消息，資訊封閉，基本上當你監躉咁」。方指檢疫中心人手不足，很多安排都混亂，例如昨日派發樣本瓶讓檢疫人士留深喉唾液樣本，但他一家四口連外傭，只有他其中一名兒子及太太獲派樣本瓶；其餘3人等到今早才獲派樣本瓶，而且瓶上的名字出錯。

方又指，他入檢疫中心前的檢測很快，早上約10時採樣，下午7時有結果；惟兒子昨日留樣本後，今午才有陰性檢測結果。他今日才留樣本，料最快明日才有結果，估計自己最快或明日才能離開。

方批評，只有一宗變種病毒個案便要整座大廈住戶隔離的政策是無邏輯，也浪費資源，入住三日兩夜「好似打仗走難」，幸好帶齊電腦及文件工作，又忙於致電病人及同事交代，時間不太難過。方又指，當局昨晚原指因有食物中毒個案，只派杯麵作晚餐，之後又有派飯盒，連同今早的早餐他也有進食，「我適應力強冇咩嘢」。

康怡住戶斥職員沒跟進居民需求

有康怡花園居民今日是入營第3日，本來要做檢測，同樣指有樣本瓶不足的情況，有夫婦僅一人今早獲派檢測樽，不少居民要等到中午才陸續獲派樽驗口水；又指職員全無系統紀錄查詢及要求，查詢完往往無下文。有住戶批評：「呢度係第三世界管理，你問任何嘢，佢只會話跟進，但其實冇跟。」

衞生署回覆，會按受檢疫人士進入檢疫中心的先後次序作有序的安排，首批受檢疫住戶已在昨天離開。因與變種病毒個案同廈正受檢疫的人士會安排再次檢測，如取得陰性檢測結果，將獲安排離開檢疫中心，但仍需在確診者離開大廈當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

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