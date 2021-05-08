秀茂坪日前連環發生多宗女學生遭摸大腿非禮案，事後一名22歲中式餐廳雜工被捕，今被解往觀塘裁判法院，被控10項非禮罪。被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求，將案押後至本月21日再訊，其間索取被告的精神科報告以了解他是否適合答辯，被告還押小欖精神病中心看管。

被告楊楚康（22歲）被控10項非禮罪，指他於本月4日於秀茂坪寧波第二中學往秀明道公園行人天橋上，猥褻侵犯4名女童A、B、C及D；同日於順天邨天琴樓附近樓梯，非禮女童E及F；另於順天邨天池樓外非禮女童G及H；於同邨熟食檔天發粥麵小廚外非禮女童J，及於5月6日在秀茂坪商場地下G21舖外，非禮女童K。

控方今在庭上稱，警方在拘捕過程中，懷疑被告在智力和精神方面有問題，要求法庭將被告還押小欖，待取精神科報告了解他是否適合答辯。

控方並透露，被告在同一天內於同一區中的放學時段，非禮不同學校的女生，由於有女生將其容貌拍下，警方循此調查，在最後一項控罪發生時拘捕被告。

辯方申請保釋，但控方反對讓被告保釋。裁判官莫子聰拒批被告保釋，將他還柙等候精神科報告，案件本月21日再提堂。

【案件編號：KTCC745/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）