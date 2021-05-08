食衞局局長陳肇始昨日（7日）在宣佈檢疫新措施、變種病毒個案同廈居民只須強檢；若是變種病毒的密切接觸者，如完成接種疫苗並滿14天，檢疫期可由原本21天，有條件地縮短至14天。陳指已大致了解今次變異病毒株的傳播鏈，暫時無發現在社區導致大型爆發。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（8日）接受電台訪問時亦指，暫時看不到變種病毒在社區廣泛爆發，指打完兩針疫苗滿14天後，能縮短檢疫期，亦是相對安全的措施。

變種病毒影響疫苗功效 稱14天檢疫可接受

他又指，如個案不涉及變種病毒，疫苗的保護率是很高，可以在檢疫中心隔離檢疫7天，另加7天自我監察。但即使涉及變種病毒，疫苗效果打折扣，他認為14天檢疫加7天自我監察仍可接受。

至於日後如果有患者驗出帶有變種病毒，與個案住同一幢大廈而要檢疫的人士會先做一次檢測，在取得陰性結果，可以停止檢疫，但返回住處後，在第3日、7日、12日、19日仍要強制檢測，並要自行做醫學監察。

許指，須先清楚界定密切接觸者才送檢，稱衞生署已經有很多經驗，又指若持續將整幢居民送檢，檢疫單位很快會用盡，亦對市民造成不便。

早前報道： BioNTech對變種病毒有效 專家籲政府及早阻截社區播毒 免釀第五波

入境者獲縮減檢疫期 市民感憂慮

工聯會立法會議員麥美娟於另一電台節目則指，政府放寬同廈檢疫措施，毋須整幢大廈居民撤離，可減輕隔離營工作量負荷。

她指，政府現找到變種病毒社區傳播鏈，可有限度放寬措施，惟對於入境人士打齊針滿14天後亦獲縮減檢疫期，她指不少市民感擔心，憂影響香港疫情。

旅遊界立法會議員姚思榮則指，今次主要針對低風險地區，且認為熔斷機制有效，他認為低風險地區不多，「但起碼姿態上，將來雙向開放嘅時候，令對方會覺得我哋嘅做法係咁樣，佢可以作為參考。」他以台灣為例，稱將來有機會通航，「大家嘅做法係咪可以逐步放鬆呢？」

姚指政府應已掌握病毒傳播規律，故予以放寬，但指政府須關注今次新措施會否引發新一波疫情，亦需要及時公佈，「以前咁嚴緊，成幢大廈要封送去檢疫，而家突然又咁鬆，反差太大，市民會有好多疑問。」

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