【本報訊】Chickeeduck藝術生活百貨荃灣分店上周四於開業第三日突被警方國安處搜查一小時，前日消防又接投訴指該店走火通道不合規格，連續兩日有政府部門登門搜查，惟當局越打壓市民越支持，昨連續第三日有數百市民到該店排隊掃貨「大懲罰」，老闆周小龍現身感謝市民，亦指自己奉公守法，不太擔心。

周小龍：冀政權看到「真正的團結」

老闆周小龍昨午在享和街現場維持秩序，他指見到多名市民冒着烈日排隊，感動不已，「呢啲人係你越打壓我就越出嚟，佢哋企喺度，就好似話畀你聽：『我哋係捍衞公義』」。他又指大家非常齊心，所以完全反映到民意所向，希望政權及建制派可以看到「真正的團結」。至昨日下午5時許，市民熱情仍不減，店外有200人排隊，人龍呈「Z」形排列。

周小龍指自己奉公守法，理直氣壯，所以不太擔心，會如常營業。他又指經營零售生意多年，從未遇過這麼多部門「探我哋」，猶記得國安處突擊搜查當日，抄下職員的身份證明文件，嚇到兩名職員已經辭職，「（國安處）好似成班爛仔咁，一入嚟就好惡，呼呼喝喝，諗住大聲就可以蓋過你」。

市民薛小姐與鄧小姐昨日結伴到來撐場，二人排隊等候半小時仍未進店。薛小姐專程由九龍到來支持，「香港人自己努力創業，應該支持，持開放嘅心，睇到合適嘅就會買。」對於警方和消防連日來的突擊巡查，薛小姐指「冇智慧嘅舉動，我哋係有文化，以香港人文化、文明嚟回應返佢」。