多幢錄得變種病毒個案的疫廈居民陸續獲准提早回家。尖沙嘴美園大廈約40戶近80名住客今日（9日）中午起已率先由旅遊巴分批送返，但亦有被送入營的美園大廈餐廳員工指，懷疑職員遺忘收集離營前最後一次檢測樽，結果下午才被要求再做一次特快檢測，至今仍在營中未離開。

據街坊指，美園大廈今日中午及下午各有一輛旅遊巴將居民送返寓所。下午所見，樓上有住戶晾衫，出入的居民不多，有人由街外帶回寵物籠上樓，疑是接回暫托寵物。

受影響食肆員工批全幢撤離做法令人困擾

美園大廈地下食肆和商舖有數名員工因撤離當晚正在工作，最終要與居民一同送入檢疫中心。其中食肆「韓屋」有2名員工要送去隔離，二人並非美園大廈居民。其中一名入營員工曹小姐透露，當晚突襲撤離，餐廳已立即疏散食客和落閘，但員工也被勒令要去檢疫中心，然而等到深宵才被送往竹篙灣，結果需要家人翌日入竹篙灣送物資才可梳洗。

她批評全幢撤離做法令人困擾，從無想過返工的非居民都要臨時送去隔離。她指到宣佈放疫監時又有點混亂。營內居民本來做多一次檢測持陰性結果就可離開，但她指前晚（7號）派樽後，本應昨早有人來收樽，但等了好久都無人；查詢時職員稱今早收樽，結果仍無人。

曹小姐指，直到今日傍晚5點，才收通知指「之前啲樽仔唔要喇，佢會即刻派新樽」，收集完深喉唾液立即收走化驗，但無表明何時可離開。

檢疫中心膳食差 進食後不適曾痾水

她無奈指檢疫中心食物質素差，進食後也有點不適曾經痾水，本來希望今日回家，但很可能明早才能走，左右鄰里亦未走，「我覺得佢（中心）係唔記得收我哋嗰幢（嘅檢測樽），左右隔離都係啱啱收樽」。

現場消息指另一間大廈地下商店也有多名員工被送竹篙灣，今日中午已隨旅遊巴返回大廈，估計要再自行回家。

居民指隔離政策嚴苛 應做好入境檢測截源頭

今午回家的大廈街坊陳先生指提早離開隔離營是「放監」，非常開心。他認為檢疫中心大致整潔新淨，但很潮濕，周不時地下有灘水，食物質素「係難食啲」。

他指中午有人派紙仔通知一小時內執拾好細軟離開，然後好快就有職員拍門趕人走，大約下午2時返到大廈。他直言，現時的減辣措施比較合理，「最多咪家居（隔離），入去禁閉好似...太過嚴苛啦話？影響工作、生活、畀人禁閉，喺間密室唔准人出門口，都幾痛苦。」

居民謝小姐一家三口下午2點半回到家，對於可提早離開舒一口氣，「（入營）冇咗自由，比較慘啲。」她形容提早走像中六合彩，隔離21日的話，「嗰度住都幾辛苦。人多有時物資跟唔上。」她認為政府應一早做好機場入境檢測，因入境人流少，做多些程序、測試、抽血，「你喺源頭截住佢哋，總好過要咁多人去隔離。」

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