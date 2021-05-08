自從生完寶寶後，跟朋友及來診者多了育兒及產後調理這些話題，當中比較常聽到的就是「產後脫髮」的困擾。 籠統地統計，十位有九位產後媽媽原來都有嚴重的產後脫髮，比例相當的高。一般由產後3個月至8個月，每天掉200至300條頭髮，遠超過每天正常掉50至100條的數量。每次梳完頭看到滿地散落的髮絲，總感到欲哭無淚。

到底中醫是怎樣看待呢？

中醫角度，由於生產過程耗損體力，氣血大失，以致元氣大傷。加上產後操勞，需要哺乳又休息不足夠，過度勞累，容易情緒波動，傷及肝腎，造成掉髮較多的狀況，所以中醫強調產後坐月，健脾胃、補氣血、強肝腎，坐好月子對於預防產後脫髮是非常有幫助。

中醫認為：「髮為血之餘。」

所謂的「餘」，是多餘的意思，所以指頭髮的營養來源於血。我們自身的氣血，大部份是拿來供給人體日常運作所需，如果有多餘的，才會拿來供給頭髮的生長。如果氣血不足，連拿來提供日常生活的運作都不夠，就沒辦法濡養身體毛髮，許多毛囊會處於休止期進而脫落，新生的頭髮也容易折斷或長得比較幼。

產後媽媽若想預防產後脫髮，必須補好氣血，補好肝腎；氣血足夠，頭髮才能長得烏黑濃密、有光澤。我們可以透過一些中藥、食療去改善脫髮問題。

首烏杞子烏雞湯

材料：何首烏15克、當歸9克、杞子9克、女貞子9克、菟絲子9克、茯苓12克及烏雞半隻

做法：

1. 先將藥材略洗然後放入鍋內，用清水1.5公升浸着。

2. 烏雞洗淨切件汆水。

3. 將烏雞件放入鍋內，大火煲滾後轉細火，煲1.5小時即成。

功效：補血、養肝腎、生髮及防脫髮

特別適合肝腎虛及氣血虛引起的脫髮和被產後脫髮困擾的媽媽

撰文：註冊中醫師林婉珺

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