「澤澤，媽咪好愛你，希望可以同你喺天家重聚」！今年的母親節，澤澤媽只剩這悲涼小心願。患有先天性膽管閉塞的2歲男童陳澤彥，3月初獲父親捐肝救命，手術成功令家人以為曙光出現。可是其後病情惡化不停嘔吐及發燒，母親指多次向醫生求助皆遭冷待。6日後醫生才開肚檢查，發現出現腸黏連及小腸打結，最終澤澤因細菌入血致多個器官衰竭，於換肝後第20日死亡。澤澤父母質疑事件涉及醫生疏忽，要求院方徹查討回公道，亦希望市民珍惜眼前人。

今年4月12日是澤澤3歲生日，面對喪子傷痛，雙親一直悲傷，但澤媽知道不能沉淪，「我應承過澤澤，要勇敢生存，好好照顧家姐」，但今日母親節，一家四口變成三人行，幸福畫面已成追憶。手術後，澤爸腹部留下5吋疤痕，他感嘆，「我一路都以為，做完手術我個仔就會好返」。

澤澤患先天性膽管閉塞，出生59日便於瑪麗醫院進行肝腸脗合手術切除膽臟，並將小腸直接駁到肝臟。當時醫生指三分一患者完全康復，三分一人需再做手術，另三分一要再做換肝手術。之後澤澤多次進出醫院覆診、抽血、打針。

去年11月，院方發現澤澤肝酵素極高需換肝保命。澤爸毫不猶豫捐肝救子。今年3月1日，澤澤經歷12小時手術移植父親部份肝臟，澤媽指手術成功，翌日澤澤清醒哭着找媽媽，她靠視像對話安撫囝囝，兩日後澤澤不需用呼吸機，一星期可食固體食物，且胃口極佳。

指實習醫生未懂應付

3月10日，澤澤被轉往兒科普通病房，惟當晚起連續多天胃口變差，兩日後開始嘔吐，需重新插上胃喉輸營養液，當天多次蜷曲身體說「我唔舒服」。澤媽多次向醫生反映，對方卻說「睇定啲先啦，始終佢做咗咁大個手術」。

3月15日晚，澤澤每隔10至15分鐘嘔一次，發燒至38.7度，血壓上壓僅得69，家人指當值的實習醫生顯得徬徨，先後安排照X光並致電其他醫生。當時澤爸趕到醫院，見到澤澤插滿喉管「 第一眼見到個仔，唔認得佢」。

翌日下午院方為澤澤開肚檢查，發現出現腸黏連及小腸打結，之後更出現呼吸困難及腸脹，醫生再為他開肚抽出小腸750cc積液，但腸臟細菌已入血。其後院方發現新移植的肝臟功能受損，再開刀於澤澤腹部開造口排積液，院方為澤澤進行血液透析以減輕腎及肝的負擔。另外，種菌報告發現，澤澤體內出現「難辨梭狀芽孢桿菌」。

「每次都話睇定先」

3天內3次開肚，澤澤飽受折磨卻無助病情，口鼻不停滲血，手指腳指呈瘀黑色，澤爸當時詢問醫生兒子病況，對方回覆，「 唔樂觀」。至3月20日，澤澤多個器官衰竭，父母決定停止治療，當時他們於愛子耳邊說：「『澤澤，你走啦，媽咪唔想你咁辛苦』 我知佢聽到， 我見到佢有流眼淚」。最終澤澤於下午2時52分離世，結束2年11個月的短暫人生。

「我每日都同醫生講同一樣嘢，每次都話睇定啲先， 要去到佢敗血性休克先開刀。」澤媽質疑愛兒的死與醫生疏忽有關，已向醫院作出投訴，要求院方徹查事件，若涉疏忽院方應道歉。院方上月27日約見澤澤父母，就醫生對澤澤的治療方法，院方認為「並非完全不合理」，惟承認醫生警覺性應進一步提高。瑪麗醫院昨就事件指，3月16日醫生僅透過電話指示實習醫生處理，與家長期望有落差，院方就此致歉。院方已即時檢討相關當值安排及提出改善方案，包括加強員工培訓及監督，改善溝通機制，院方再向家人慰問，並繼續提供協助。

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