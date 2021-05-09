母親節（9日）正日，旺角花墟中午已擠滿人，人人手上一束束鮮花，做個孝順仔女向媽媽送上心意。花店認為正日生意尚可，與往年差不多，認為港人無法出外旅遊，反而成為在本地消費誘因；點心店、泰菜舖等中型食肆更訂枱爆滿，旺角基隆茶餐廳更訂購一批比利時玫瑰，送給來光顧的每位母親。負責人Cat姐指：「有啲細路喺入面（囚中），媽媽自己喺出面，我哋真係做唔到啲咩，惟有靠我哋畀啲鼓勵佢。」

花墟人頭湧湧撲花

旺角花墟眾多張年輕面孔，越晏越奔波揀花贈媽媽。在職人士謝先生廿多年來首度買花贈母，他指，出門前做足資料搜集，選了一束總值780元的黃紫雙色牡丹襯康乃馨，作為媽媽的驚喜禮物：「佢唔知㗎！一陣直接送上屋企。本身係一齊住，但我今朝扮出門口有嘢做，而家再返去。」

謝指，本來想帶媽媽及家人出外吃飯慶祝，惟限聚令下，一枱坐不下家人，又不想在家吃變相令媽媽又要下廚花工夫，故先贈花答謝養育之恩。

父子同揀花 丈夫感激妻子疫下照顧家人

余氏兩父子一同買花給媽媽，選了束粉紅色玫瑰花，馬上在街角影相「打卡」。余先生指並非驚喜，但今年母親節則特意想送花，「辛苦囉，要睇住兩個細路仔網課，好多因疫情而出現嘅事要處理，佢仲要返工，好辛苦，所以好想多謝佢」。就讀三年級的余同學則指上次送花是媽媽生日，最重要是「媽媽鍾意」。

學生陳小姐則與媽媽把臂同遊花墟，手上多束不同種類的散裝鮮花。陳指，昨已將親手紮的鮮花贈媽媽，今日則是陪媽媽再買花，紮好送給其他親友，預計每紮約300至500元，「都係同佢一齊玩，佢鍾意玩（紮花）就陪吓佢，都係想一齊有母親節活動。本身仲約咗佢食飯，但佢太忙，甩我底」。

無加價料生意增：未到中午都賣清

花店店員鄭太認為，今年母親節生意不錯，主因是港人無法出外旅行，故留在香港增加消費意欲。對於出街食飯受限聚令影響，鄭指：「屋企食囉，一樣咁開心，媽媽做多啲有咩所謂，做畀仔女食係好開心嘅事，仔女返嚟食飯就開心啦！」她無法預計生意，但指今年清淡顏色、「爆炸性」的紅色鮮花也受歡迎。

花墟街角花店負責人May姐則指，最近疫情放緩，而花價無加，約售150元至600元不等，估計生意有升，「你睇吓今日未到中午都賣清」，指師傅仍在趕工紮花應市。

母親願望：明年可以除罩！

午市時間，旺角區中型餐廳大排長龍，尤其以點心店最多人。謝氏一家四口同穿鮮黃色色、戴黃口罩，到一家點心黃店外排隊等候入座，十分耀眼。媽媽說，每逢周日家庭日，都習慣穿親子裝外出，她稱已收下仔女親手製作的小手工，作為母親節禮物，感十分安慰，「上年疫情差啲出都出唔到去，今年好啲啦，最希望係出年可以除罩啦！」

泰菜黃店「芳華絕代」午市人頭湧湧，負責人蕭先生指，今晚訂枱已爆，還歡迎臨場walk-in。他指，今晚生意預計比昨晚稍微下降，因明日要上班，故大家會早回家。

警方食環成黃店「常客」 常稱收投訴到場

該店主打高消費力「年輕成年人」，因應市道轉旺，但政府又要提出「ABCD餐」堂食分枱方式，他指最近警方和食環人員都成為常客，經常稱收到投訴到場。

蕭補充，即使該店維持收晚上10時且四人一枱，仍會怕當局故意找麻煩，盡量提醒客人填紙：「用『安心出行』好似人數越嚟越多，我會寧願大家寫紙，我哋又唔會特登去check，check都唔知真偽，無謂大家貪方便定唔知咩啦。之前有個案都無通知，我唔知大家係冇睇到呢啲新聞定咩啦！」他期望食客盡興之餘，也留意所用之物是否可靠。

基隆茶餐廳代囚友向母親獻花

旺角基隆茶餐廳午市沒有滿座，但維持有食客出出入入，有女士離開時手上更拿鮮紅玫瑰。負責人Cat姐指為慶祝母親節，訂購一批比利時玫瑰，她身為三子之母，十分感慨，「母親節吖嘛，我哋呢啲媽媽都好辛苦，揹起頭家、又要擔心啲細路。（點解會派花？）我覺得要感謝啲母親，訂咗800蚊啫，比利時玫瑰嚟，仲有啲係區議員拎嚟送畀街坊。希望喺而家咁困難嘅日子，或者有啲媽媽佢掛住啲細路喺裏面（在囚）嘅，希望畀少少安慰佢哋，雖然我哋做唔到啲乜，但都希望大家支持。」

Cat姐指，疫情下的母親節唯有盡量適應，「你知而家疫情，又有啲所謂『強制』，我哋都係盡量做得幾多…配合囉！冇辦法。」

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