教育界出現逃亡潮，不少現職教師都計劃離職，任教中學超過10年的陳老師（化名）是其中一人，她接受電話訪問時表示，教育界存在白色恐怖，與同事、學生之間談話變得謹慎，怕說到敏感內容，連社交平台也幾乎停止使用，「年幾兩年前深信有言論自由，事實上，真係有人因為咁（社交平台言論）而被學校warning（警告）。」

她指出，現時教學會小心翼翼，始終不知道學生想法，故已不會再用時事做例子，「可能教1 mile、 1英里等於幾多米，大家會拎啲新聞出嚟講下，10 miles同10公里係唔同，但咁樣會唔會令人覺得單方面挪揄（警隊），踩咗界？」

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「唔會發生嘅完全發生晒」

陳老師指出，通識科被「殺科」、突然取消中文科口試等，令她感到以往沒有可能發生事情，教育局都會實行，教學上增添壓力，「可能課室裝CCTV（閉路電視）將會嚟緊。」她舉例，早前教育局提出老師檢測後才能復課半日面授課堂的建議，將復課壓力推卸學校，有人會提出數據，理性討論檢測成效，但最終若有老師不參與檢測，或被視為反對派，「某程度上將啲事混為一談。」

陳老師指，身邊不少有經濟能力的老師已計劃未來一兩年內離職，亦有15至20年的年資老師選擇提早退休，而她亦正考慮辭職。

她坦言，因家庭原因才考慮離開，對此決定感掙扎，因她不捨一班學生，但工作、社會環境的劇變，因而令她作出相關決定，「而家連六四燭光（集會）都話非法集結，你睇到新聞，唔會發生嘅完全發生晒。」

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