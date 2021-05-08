【本報訊】政府抗疫政策不時朝令夕改，周五公佈檢疫新安排更是經典之作。衞生署前日下午宣佈放寬已完成接種疫苗、相隔14日人士的檢疫安排，如不涉及變種病毒株確診者的密切接觸者，建議符合條件後，由14日強檢期縮至7日家居隔離；但不足四小時，晚上卻改稱已打針者仍須在檢疫中心檢疫7日。

衞生防護中心總監林文健前日在記者會上表示，根據聯合科學委員會及專家顧問委員會建議，不涉變異病毒株確診者的密切接觸者，如證明已完成接種兩劑疫苗、相隔14天，並在進入檢疫時核酸檢測呈陰性，替代中和抗體測試呈陽性，其檢疫期將由現時14天減至7天，並可以用家居檢疫取代入住檢疫中心。衞生署同日下午5時發稿公佈有關委員會的建議。

僅發新聞稿宣佈

惟衞生署同日晚上8時10分卻發新聞稿宣佈，不涉變異病毒株確診者的密切接觸者，如符合條件後，「其強制檢疫期可由於檢疫中心進行14天檢疫，縮短至在檢疫中心進行7天檢疫」。

政府朝令夕改早有前科，食衞局局長陳肇始上月30日宣佈全港外傭須今日前接受強檢，她在記者會上稱：「為審慎起見，我哋決定要求全港所有外籍家庭傭工於5月9日前接受強制檢測。」但勞福局當晚發新聞稿則改為「要求所有在港外傭必須由5月1日起至5月9日的9日內，接受病毒檢測」。

放寬檢疫安排亦惹來非議，新措施下確診個案的密切接觸者除了須接種疫苗，同時須在入住檢疫中心後進行抗體測試並呈陽性，方可換取較短檢疫期，但對入境人士卻沒有抗體測試的要求。

政府專家顧問許樹昌昨接受商台訪問時稱，科學委員會的建議是原則上盡可能與接種疫苗的密切接觸者一樣，為抵港人士同時驗抗體，以取得多一重保證，但政府可能要考慮技術上問題，如將大批旅客留在一個地方等候抗體檢測結果，或需時很長。同時，科學委員會建議於檢疫酒店為旅客以鼻咽拭子採樣，準確度會較高，但因需要在負氣壓房內進行，且採樣員亦穿全套保護衣，技術上難以執行。