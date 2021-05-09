今日（9日）獲放「疫監」、由竹篙灣檢疫中心離開的包括約110名薄扶林豪峰住戶，其中香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授方欣碩表示，與部份家庭成員昨日留樣本檢測，今早接獲結果呈陰性，本以為要再等到最快晚上或明日才能離開，怎料下午已可登上旅遊巴離開，形容隔離營安排順暢，直言「返到屋企梗係舒服，好正，變返自由」。

方欣碩說，自己只是隔離了4日3夜，應該較其他大廈居民隔離的時間少，但也感到像走難、坐監，何況「有啲人已經對政府好不滿」，再要他們隔離21日，其反應可以理解。他稱，昨日留樣本檢測，今早約11時接獲通知檢測結果呈陰性，獲通知可以執行李準備離開。下午約3時有職員拍門表示可以離開，於是一家大小拖行李上車。

今日檢測中心安排得很順暢，方稱，或是工作人員較多，離開房間後由民安隊登記資料，之後有工作人員幫他們搬行李上車，又照顧小朋友。他看到其他檢疫的市民都很客氣，「可能大家今日心情都舒暢啲」。

約4時旅遊巴便抵達豪峰。他回到家第一個感覺是「好舒服、好正，變返自由」。雖然隔離像走難、坐監，而且很辛苦，但政府最終總算肯放寬檢疫政策，他形容也是好事。

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