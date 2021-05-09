港府上月底強制全港37萬外傭今日（9日）前進行檢測，並計劃日後在外傭續約申請工作簽證時加入須接種疫苗要求。有外傭工會表明反對將接種疫苗與入職和續約掛鈎，因外傭抵港需隔離檢疫，已可確保不會將病毒帶入社區。另有飲食業工會接獲求助，有僱主要求患高血壓的員工打針，員工須自費徵詢醫生意見，惟只獲發「暫緩3個月」證明。醫管局員工陣線稱，已有越來越多人主動要求醫生簽發不宜接種疫苗証明，認為政府執迷於「強制」與「懲罰」，令疫苗政策失信於民。

外傭工會：強制打針違自主原則

香港亞洲家務工工會聯會理事Lilik指，自政府宣佈計劃強制入職或續約外傭接種疫苗，縱使目前未有定案，但已有僱主要求外傭立即打針，也有有病患的外傭須自行就醫，去證明自己的身體狀況，醫療費用由外傭獨力承擔。聯會指，強制打針違反「病人自主」原則，或危害外傭身體，如外傭打針後不適可否獲有薪病假、醫藥費由誰承擔、長期病患者等可否獲豁免等問題，仍未釐清。

聯會指，部份國家注射疫苗的費用高昂，或者連疫苗也無得打，部份外傭或因此無法來港工作。聯會認為，政府處理變種病毒一事反應緩慢，才致首名變種病毒確診者走入社區，但當局就要求全體外傭做檢測，令社會將責任指向外傭，是難以接受。聯會說，政府推行有關政策時，沒有諮詢任何團體，促當局與工會會面。

亞洲移居人士聯盟發言人Sring批評，要求外傭短時間接受強制檢測是藥石亂投，也不見此前其他確診患者會牽連整個「族群」被強檢，斥明顯是歧視外傭。而政府表示有意規定外傭打針後，收到不少長期病患的工友求助，擔心不打針會被解僱，認為目前外傭抵港要隔離檢疫，已可確保不會把病毒帶進社會，反對把接種疫苗與入職及續約掛鈎，指此舉構成與其他工人的差別對待，屬於種族歧視。

打針綑綁放寬食肆營業安排 員工被強迫打針

除外傭外，其他行業也發生強迫員工打針的情況。飲食及酒店業職工總會發言人何鴻興指，近日收到患高血壓的食肆員工求助，稱被僱主要求打針，員工要自費做身體檢查確定適否接種疫苗，惟結果醫生只在證明書上寫「暫緩3個月」，3個月後或要再次自費求診。

何說，飲食界已有14天檢測等措施，政府卻將員工接種疫苗綑綁放寬食肆營業安排，是「懲罰飲食工友」。社區及院舍照顧員總工會發言人鄭清發則說，去年12月工會調查發現，有九成工友擔心疫苗副作用，憂政府未來會再收緊院舍員工的檢測安排。

醫管局員工陣線：以疫苗取代檢測製造「錯誤安全感」

本身是內科駐院醫生的醫管局員工陣線理事廖志誠稱，已有越來越多人主動要求醫生，簽發不適宜接種疫苗的証明，部份不獲發証明的病人更會遷怒於醫護。他說，政府執迷於「強制」與「懲罰」的管治思維，引起市民反彈和猜疑。而政府嘗試以疫苗取代檢測，也會製造「錯誤安全感」，令人以為完成疫苗注射便毋須再檢測，對防疫弊大於利。

職工盟斥政府谷針卻缺足夠支援

職工盟署任主席黃迺元指，政府催谷各行各業接種疫苗，卻無提供足夠支援，例如員工按要求接種疫苗後如有副作用，卻不能獲得工傷補償；打針後頭痛、肌肉痛、發燒等反應，也未必有病假休息及津貼。他說，政府不應再擺出威權政府姿態，應盡快重建社會對疫苗的信心，購入其他疫苗供市民選擇，扭轉強銷「國貨」疫苗的印象。

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