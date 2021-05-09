港府最快今個月向立法會提交放寬海外醫生來港執業方案。一項由病人組織進行的意見調查顯示，54.3%人支持引入更多非本地培訓醫生、63%人表示對海外醫生有信心；亦有49.7%人認為，放寬後新來港執業的醫生應為本港永久居民、83.5%人希望海外醫生在公營醫療機構工作及通過臨床評核後，才可私人執業，反映受訪者希望海外醫生仍然要受一定限制。

96%受訪者認同增加醫生 惟引入海外醫生僅排第五

調查由30個病人團體組成的長期病患者關注醫療改革聯席進行，於4月16日至5月5日在網上以問卷方式訪問505人，75%受訪者為長期病患。

結果顯示，92.7%人認為醫生人手短缺嚴重、超過90%認為公立醫院急症室及專科服務輪候時間不可接受、96.4%人同意增加醫生來縮短輪候時間。

至於如何增加醫生，最多人選擇增加本地醫科生名額（66.9%），其次為增聘退休醫生（68.8%）及挽留公院醫生（58.8%）。引入更多非本地醫生僅為第五選擇（54.3%）。亦有49.7%人同意，應只准香港永久居民申請非本地培訓醫生名額，比率較不同意（40%）高。

逾一半人認同海外醫生須在公院工作5年

制定免試認可海外醫學院名單方面，57.9%人同意在醫務委員會以外，另設委員會負責甄選名單、83.5%人希望海外醫生在公營醫療機構工作及通過臨床評核後，才可申請正式註冊。56.2%人認為，海外醫生必須最少在公立醫院工作5年屬於合適。

長期病患者關注醫療改革聯席認為，結果反映大部份市民同意引入更多海外醫生，希望可以解決公院服務輪候時間過長的老問題。

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