當生命只能以小時計算，親情可有多深？陳頌恩八年前誕下「無腦兒」，她堅持陪着兒子看第一束光線，同日道別。對她來說，放下不是逃避或忘記，而是讓小瑋恆存在的十小時化成思念，提醒人們別因悲傷而留憾。

共度10小時 化永恒思念

胎兒先天顱骨缺陷又稱「無腦兒」，即使能出世，存活率也是零，屬不能治癒的罕見病。陳頌恩懷上患有無腦畸形的兒子，頭蓋骨發展不全，無法保護腦部正常生長，亦無術可施，醫學上已判定他無健康成長的機會。陳頌恩卻認為父母天職就是照顧者，在無多餘痛苦的前提下，都應盡責養活到底，打消終止懷孕念頭。懷胎三月後知悉情況，陳頌恩10個月以來一直忐忑，「當然諗會唔會好似植物，佢嘅頭蓋骨會少少少少生返埋。最後無發生到」。奇蹟只淪空想，直至某個晚上的10時許，小瑋恆在催生下來臨人世，夫婦輪着為他按摩，家人忙於拍照，醫院產房破格地人頭湧湧，「充滿咗開心且喜樂」。夜漸深，親友逐漸離開，剩下夫婦徹夜陪伴。

「太陽都出嚟，我哋拉開窗簾陽光一下曬入嚟，嗰下刺激到瑋恆，望向光源一邊，擘開一絲眼睛。」這是小瑋恆「首次對世界有反應，感覺有人摸佢手仔，捽佢身體」，他頑強求存的心，從其緊抓自己食指的小手中看得出。緊接是小瑋恆生命的第10小時，生命指數一跌不返，宣告離世。

相隔一夜，產房中迎接新生命誕生與死亡，兩周後陳在自己結婚的教堂舉辦追思禮，還有浪接浪的記者訪問。她留至今日只有一個公文袋，包括數張產房相片、親友的問候卡、小手小腳印等，由經歷化成的思念，相比身外物更擲地有聲，使生命影響更多生命，如使同行其他喪子之母，因而釋懷。

陳頌恩常自問：「成日好輕鬆咁攞阿仔出嚟講會唔會唔尊重佢？」此生無法得知答案，但她舉例說，長女因弟弟而學懂堅韌不屈，自己則學懂珍重，也是小瑋恆生命的迴響。對她而言，放下並非刻意忘記或逃避，一家至今仍感覺到小瑋恆的陪伴，只是形式不同。可以肯定的是生命很短暫，「唔好過份地活在悲傷中，活在當下」，相信母子的經歷更是要提醒人不要因悲傷而留憾。

■記者鄧溢禧