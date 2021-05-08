【本報訊】東涌新市鎮擴展工程如火如荼，每日泥頭車穿梭往來塵土飛揚，更常有石塊跌落馬路恍如「馬路炸彈」，過去半年至少發生三宗車輛撞及遺留路中石塊的意外，上月一名鐵騎士更失事翻車致臉骨和眼骨爆裂重傷，事後他追查發現撞及的石頭由泥頭車跌下，體積大過拳頭，但泥頭車不知所終追究無從。有區議員建議路政署加裝閉路電視監控，一旦釀意外可追究車輛責任。

輾碎石 鐵騎士翻車重傷

撞及馬路石塊致炒車重傷的鐵騎士阿Sam（34歲），居住東涌逸東邨，本身是運動教練，因疫情無工開轉做外賣員，卻飛來橫禍。他憶述上月12日下午3時許駕電單車送外賣，途經近填海區迎禧路時，見馬路有石塊隨即閃避，殊不知避過一塊卻撞及前面另一塊石頭，當場人仰馬翻，由尾隨女騎士協助報警。

意外中，Sam臉骨和眼骨爆裂，肩部手腳多處擦傷，最終留醫12日出院，但因雙腳至今行動不便康復需時，現時手停口停，只靠積蓄生活。事發後，其女友鄭小姐在社交平台發文緝兇，帖文一出，獲得多名司機提供車cam片段，才發現阿Sam撞到石塊時失控翻車，片段中所見的石頭竟較拳頭還大，十分嚇人。

鄭批評東涌泥頭車問題嚴重，她多次帶狗散步，曾有泥頭車經過輾起碎石，愛犬不幸遭殃，被擊中痛得呱呱叫，又形容「有時沖完涼落街等巴士，一陣間就成身灰泥」。

離島區議員（東涌北）徐生雄稱，政府近年在東涌大量填海發展新市填，每天至少50架次泥頭車運載沙泥進出東涌，其中迎禧路是重災區，除阿Sam的意外，半年來上址至少發生另兩宗交通意外，去底年及今年2月分別有私家車撞到路中石頭，導致胎軨損毀及爆車胎。

因工程持續，路面危機仍在，建議路政署在上址加裝閉路電視監察，倘發生意外可追查涉事泥頭車追究司機。泥頭車司機協會總幹事陳三才批評，泥頭車司機雖有蓋帆布但帆布往往穿洞致跌出石塊，呼籲食環署及路政署應加強巡查撿走沙石。