【本報訊】高等法院前日拒絕流亡澳洲的前民主黨議員許智峯，就律政司介入他就西灣河警槍傷學生等案提出私人檢控覆核申請。許智峯認為「結果當然非常符合國情」，稱「凸顯制度的荒謬、法官的墮落」是他發起司法挑戰的原因之一。他直斥香港的法庭幾乎已淪為「共產黨的法庭」。

許智峯去年1月就西灣河警員槍傷學生案件提出私人檢控，2月再就的士涉嫌撞傷抗爭者案提出私人檢控，惟律政司於去年8月介入兩宗私人檢控，最終更撤銷控罪。去年11月，許智峯就律政司介入兩案並撤控申請司法覆核，屬國安法指定法官的李運騰昨拒絕其申請，並批評許誤導法庭讓他離港，棄保潛逃，相當於刑事藐視法庭，行徑侮辱公眾良知。

稱「司法挑戰凸顯法官墮落」

許智峯昨透過社交網站發文回應，指「由（特首）林鄭（月娥）親自『揀蟀』的國安法指定法官審理，香港人當然不會期望有公正判決」，又表明「要凸顯制度的荒謬、法官的墮落，本來也是我發起司法挑戰的原因之一。」他直斥「香港的法庭幾乎已淪為『共產黨的法庭』」，希望港人和全世界都看到「香港的法官是如何墮落，在歷史上留下真確的紀錄。」

對於法官拒批覆核申請的理據，許智峯反駁指法官照單全收政府一方觀點，例如案例顯示法律上流亡人士不應被剝奪正當入稟興訟的權利，但法官卻強調自己擁有酌情權，可偏離過往案例，法官甚至指「若批准司法覆核，有違公眾良知及損害司法聲譽」。許反問在的士撞人案中，兇徒逍遙法外，法官可曾質問過良知何在？