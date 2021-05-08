【本報訊】特區政府去年起大舉清算民主派，一直主張溫和中間路線的新思維主席狄志遠覺得，政府打壓民主派已達「overkill」（適得其反）的程度，認為不論港府和民主派都不應再以報復心態處理社會矛盾和衝突。狄早已表明有意組黨參選，認為民主派主流政黨應繼續參選，否則未來恐面臨「滅黨」危機；他又指如中央只容許民主派中的民主黨參選，只會「累死」民主黨。

曾為民主黨創黨成員的狄志遠接受本報訪問稱，對多名前黨友因參加初選還柙，及胡志偉一度被拒出席父親喪禮感到傷感，稱對港府處理失望，覺得政府打壓已達前中央政策組首席顧問邵善波提及的「overkill」程度，形容香港正出現「鐘擺」，指過去港人以激進手法向政府表達不滿，令中央要以港人難以消化的方式加強管治，造成惡性循環。

狄期望目前情況只屬「過渡期」，希望社會氣氛緩和後，中央對港管治力度可以「唔使咁大」。他料最少兩年才能令鐘擺回到中間，認為港府未來兩年應「先民生、後民主」，「先處理有社會共識嘅問題，民生搞得好，就有利於搞民主嘅發展」，坦言立法會現只「小罵大幫忙」，已是對港府最有利的政治環境。

狄透露，試過與中央官員會面後，獲同場「有份量」建制人士讚其發言「好有勇氣」，中聯辦不時主動找他聽取意見，認為只要不觸及要求推翻政府的「紅線」，香港仍有很多表達異見的空間。他又認為未來政府決定推動「大和解」令社會氣氛變得和諧、抑或續對異見人士秋後算賬，將直接左右「中間派」的生存空間，「如果社會繼續兩極化，中間路線嘅聲音亦好難去表達，因為屆時大家都唔想再聽道理」。

指如僅容民主黨選反出事

狄志遠提到民主派應繼續參選，指香港自從有議會選舉後，民間及壓力團體的影響力大不如前，政治力量主要集中在議會，若不再參選會有「滅黨」危機。他指其接觸的政協人大私下都稱願意提名理性務實、不走激進路線的民主派；問及公民黨、社民連有否機會入閘？狄以熱血公民立法會議員鄭松泰為例，指鄭本身亦屬「比較激進」的政黨背景，「如果佢自己表達方法有收斂同調整，我唔覺得佢（某政黨被）定性死咗，要睇你嘅行為同言語」，又認為「如果你（北京）淨係畀民主黨（參選），你係累死民主黨，因為民主黨仲難轉身」。

早已表明會組黨派員參選的狄並指，新思維近日獲年輕人、商界和專業人士加入，目前約有廿名成員，計劃派出三至四人參選立法會。另外，狄2017年曾挺林鄭，被問及會否支持林鄭爭取連任時未有正面回應，只稱林鄭有能力，亦有不足之處，包括政治觸覺不夠強，指政府最大問題是公務員系統未能與時並進，只懂「小做小錯」，令政策與民意脫軌，他認為來屆特首必須有能力處理上述問題：「林鄭係咪呢個人？我𠵱家睇唔到佢有呢個能力，我希望佢能夠改善」。