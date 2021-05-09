適逢母親節，「蘋果日報慈善基金」關顧主任與三年前經歷了空少兒子意外溺斃之痛的一位媽媽，再到墳前向這位空少兒子一起鞠躬紀念。

三年來一起同行

三年前，對這位不願再出鏡的單親母親來說，是哀慟的一年，因為她任職空少的兒子在外地因意外而溺斃。她在心理上受到嚴重打擊，一夜間從兩母子相依為命，變成獨居一個人生活，「我現在無兒子送終，在家死了也沒有人知道」。

三年來，「蘋果日報慈善基金」一直與這位苦命媽媽同行，由最初關顧主任往醫院派發緊急援助金；之後到母校出席追思會；到殯儀館出席葬禮；到之後電話及親身慰問；一起往墳場探望兒子；處理善款；節日送暖及派發防疫用品等，從未間斷。

捐贈器官救四人

兒子遇意外不久前，兩母子曾討論器官捐贈的問題，故當兒子出意外後，醫院護士向這位媽媽查詢能否捐贈離世兒子的器官時，她立刻答應把合適的器官捐出，拯救了四位病人的生命。「器官捐贈很有意義，我感到兒子仍活著，傳承了其他人的生命」。

因兒子是器官捐贈者，故他安放在將軍澳紀念花園內器官捐贈者專屬安放的「大愛恩人」紀念牆壁的牌匾上，與其他器官捐贈者一起供人紀念。

「我支持器官捐贈，我也鼓勵人作器官捐贈。現在，我兒子的器官傳承了其他人的生命，我心靈上感到很安慰。」

她表示未來欲繼續參與活動，惟一直以來活動不足，「我希望有關機構能舉辦多些讓捐贈者家屬參與的活動。一直以來活動大多集中在受惠者身上，忽略了捐贈者家屬的需要。」

「大愛恩人」遺體器官捐贈者撒放骨灰計劃：https://www.hkkf.org.hk/left1.pdf

母親三年來墳前延續愛

這位媽媽經常到紀念花園「陪伴」兒子，與兒子「溝通」，用毛巾為兒子「清潔」。臨近母親節，關顧主任較早前與她再到墳前向這位空少兒子一起鞠躬紀念，讓她分享點滴。母親以花及飲品供奉兒子，「這些是我與兒子唯一溝通的橋樑」。

紀念花園環境清幽

在環境清幽的紀念花園紀念後，關顧主任與媽媽一起步行離開，以調景嶺為終點。

多謝蘋果基金

這位媽媽表示三年來，感受到關顧主任職員對她真誠的關心，是真心的，不是造作的，是用行動做到出來的，不是只說門面說話的。她多謝當時基金在醫院大堂現場向她發放緊急援助金渡過難關。而且多謝在疫情下到她家附近向她派發防疫用品抗疫。

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